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أخبار العالم

رئيس البرازيل القادم .. يميني متطرف أم لبناني يساري؟

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:28 م
فرناندو حداد ويائير
فرناندو حداد ويائير بولسونارو
حسام رضوان
انطلقت اليوم عملية التصويت في انتخابات الرئاسة البرازيلية، في واحدة من أكثر السباقات الرئاسية التي شهدتها البلاد استقطابا والتي يخوضها 13 مرشحا.

وبحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن ما يقرب من 150 مليون برازيلي لديهم حق التصويت، وستتجه البلاد إلى جولة الإعادة خلال 3 اسابيع، في حال لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من نسبة المصوتين.

وأضافت أن المرشح اليميني المتطرف يائير بولسونارو هو المرشح الاوفر حظا، والذي تعهد بمواجهة الجريمة وانخفاض معدلات جرائم القتل. فيما يعد المرشح اليساري عن حزب العمال واللبناني الأصل، فرناندو حداد، هو منافسه الأقوى.

وأشارت إلى أن حداد الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية ساو باولو، يحظى بدعم من الرئيس السابق لولا دا سيلفا، الذي تم استبعاده من السباق الرئاسي بعد أن حكم عليه بالسجن بتهمة الفساد.

وأوضحت أن البرازيليين سيدلون بأصواتهم ايضا لاختيار جميع حكام الولايات الـ27 بالإضافة إلى ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ وجميع أعضاء البرلمان في مجلس النواب. كما يجري التنافس على أكثر من 1000 مقعد في المجالس التشريعية للولايات في جميع أنحاء البلاد والتي ستعلن نتائجها مساء اليوم.

ولفتت إلى أن بولسونارو غاب عن الجزء الأخير من الحملة الانتخابية ، بعد تعرضه للطعن في مسيرة انتخابية في سبتمبر.

وفي عشية تصويت يوم الأحد ، قال إن حكومته ستنزل العقوبات الصارمة التي يستحقها الجناة. وهو يؤيد تخفيف قوانين ملكية السلاح وتحدث عن التعذيب كممارسة مشروعة، كما يريد استعادة عقوبة الإعدام.

وكتب بولسونارو على تويتر: "نحن بحاجة إلى أن نكون أقوياء بحق في مواجهة الجريمة لنجعل المجرمين يفهمون أنهم لن يتمتعوا بالإفلات من العقاب، أنا لا أؤمن بالعنف ، أو الديكتاتورية العسكرية أو قمع الحرية".

وأفادت آخر استطلاعات الرأي بأن 38% من الناخبين سيصوتون لبولسونارو. فيما يتوقع أن تجمع جولة الإعادة بين بولسونارو وحداد في الـ28 من أكتوبر الجاري.

سجن دا سيلفا في وقت سابق من العام بتهمة تلقي رشوة من شركة بناء، لكنه ينفي تلك الاتهامات ويرى أنها تهم سياسية لمنعه من الترشح في الانتخابات.

ودعم دا سيلفا حداد في خطاب عشية يوم الانتخابات وكتب "الأمل سبق أن هز المخاوف. الحب ضرب الكراهية. والحقيقة ستنتصر الآن على الأكاذيب. الحقيقة الآن تسمى حداد".

وخرجت مئات المظاهرات، أمس السبت، في شوارع ساو باولو واتهمت بولسونارو بأنه متحيز جنسيا ضد المرأة، وعنصري، ومناهض للمثليين. وخرج بولسونارو ينفي عن نفسه تلك الاتهامات.

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