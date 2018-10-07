ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس البرلمان السوداني يتسلم ملاحظات الأحزاب حول قانون الانتخابات

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:12 م
صدى البلد
أ ش أ
تسلم رئيس المجلس الوطني السوداني (البرلمان) الدكتور إبراهيم أحمد عمر، مساء اليوم الأحد، مذكرة من بعض أحزاب الحوار الوطني، تضمنت ملاحظات الأحزاب حول قانون الانتخابات الذي تم تقديمه للمجلس في يونيو الماضي.
قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الدكتور عبد الماجد هارون، إن وفد الأحزاب استعرض ملاحظاته حول القانون، مشيرين إلى نقاط الاتفاق والاختلاف، ومعبرين عن رغبتهم في التوافق علي قانون الانتخابات باعتباره الأساس الذي ستقوم عليه العملية السياسية خلال المرحلة القادمة.
من جانبه، شدد رئيس المجلس الوطني - خلال اللقاء - على ضرورة التوافق وتناول الإجراءات التي اتخذها المجلس الوطني لتحقيق الإجماع حول قانون الانتخابات، كما استعرض نتائج الورش التي عقدها المجلس الوطني حول القانون بالتنسيق مع القطاعات الاجتماعية والسياسية بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين، إضافة إلى المداولات التي تمت على مستوي لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني حول القانون، بما في ذلك المذكرات التي دفعت بها القوى السياسية وبعض منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بشأن قانون الانتخابات.

ترشيحاتنا

فيديوجراف| الشباب يدفعون حياتهم ثمنا لـ جنون السيلفي

محمود فايز يكشف عن رأيه في نجم فريق الهلال السعودي

الصيادلة: بيع الأدوية بالأسواق جريمة مكتملة الأركان.. ومصدرها القمامة

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

خطيبة جمال خاشقجي تكذب مزاعم قتله

نجل جمال خاشقجي يفجر مفاجأة عن خطيبته التركية

ليفربول ومانشستر سيتي .. إعصار هجومي للريدز وصلاح يهدر هدفين بعد 20 دقيقة

أمين الفتوى: يجوز للزوجة مقاطعة السلايف وأعمام أبنائها بشرط واحد ..فيديو

تطورات جديدة في أزمة خصم 6 نقاط من الزمالك

بعد فوز الزمالك بالسوبر.. فهد العتيبي: سجل يا تاريخ

الأرصاد تفجر مفاجأة عن درجات الحرارة وتوجه تحذيرا للسائقين

كاجولوه تشعل فرحا مصريا.. وهنيدي: العروسة قررت ترقص على أغنيتي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

أحدث فساتين الزفاف لـ خريف 2019

الأهلي يرفع إعلانات الرعاة من مباراة الاتحاد ..صور

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

فيديو

جامعة المنصورة تفتتح وحدة زرع النخاع بتكلفة 45 مليون جنيه
أحمد موسى: تركيا وقطر تخططان لتوريط السعودية في مقتل جمال خاشقجي
ملخص لمسات محمد صلاح ومحرز في لقاء ليفربول ومانشستر سيتي.. فيديو
فوز صعب لـ سموحة على وادي دجلة بهدف .. فيديو
جمال شقرة يكشف سبب موافقة جمال عبد الناصر على مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟