الإمارات توجه دعوة لرئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة أبو ظبي

وجهت دولة الإمارات العربية المتحدة، دعوة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي لزيارة أبو ظبي.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي - في بيان نشرته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد - أن رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف تلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة، وبحث الجانبان تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة للارتقاء بها.

وأضاف البيان أن ولي عهد أبو ظبي وجه دعوة لعادل عبد المهدي لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.