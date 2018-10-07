ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. تصرف رياض محرز لاعب مانشستر سيتي مع طفل إندونيسي من ضحايا تسونامي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:20 م
رياض محرز لاعب مانشستر
رياض محرز لاعب مانشستر سيتي
حسام الحارتي
ضربت هزة أرضية مدينة باولو في إندونيسيا يوم 26 سبتمبر الماضى، تسببت فى سلسلة من أمواج تسونامي القاتلة، فاضطر الناس إلى الهروب للحفاظ على حياتهم.

وقبل انطلاق الهزة الأرضية كان الإندونيسي "رزقي" ، البالغ من العمر 12 عامًا، يشاهد مباريات فريق مانشستر سيتي عندما ضرب الزلزال بلاده، وأصابه بإصابات بالغة، نقل على إثرها للمستشفى.

وحرص رياض محرز لاعب مانشستر سيتي على تسجيل مقطع فيديو أذاعته فضائية "bbc" خاص للطفل الإندونيسي "رزقي" البالغ من العمر 12 عامًا، والذي كان يشاهد مباريات لفريق مانشستر سيتي عندما ضرب زلزال بلاده بعد علمه قائلا "علمت أنك من المشجعين الكبار لنادي مانشستر سيتي، أتمنى لك التعافي السريع آمل أن تتحسن صحتك".

ودخل الطفل في نوبة بكاء شديدة بعد رؤيته المقطع، بالإضافة إلى وعد الجزائري بإهداء الـ تي شيرت الخاص به للطفل.

ترشيحاتنا

شاهد.. وفاة سائق متهور بعد اصطدامه بطائرة f-18 في مطاردة أمنية

تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري في مواجهة الأهلي

صور وفيديوهات مروعة من سيول شمال إيران

أدوية منتهية الصلاحية للبيع بسوق الجمعة.. فيديو

كاجولوه تشعل فرحا مصريا.. وهنيدي: العروسة قررت ترقص على أغنيتي.. فيديو

أسترالي توفى 9 مرات وعاد للحياة !! .. فيديو

ليفربول ضد مانشستر سيتي.. هل يرد صلاح على هجوم جوارديولا ويرسخ عقدة السماوي

الاهلي يواجه الوصل الاماراتي ومنافسه مصرية للزمالك فى البطولة العربية .. صور

طرد شقيقة ميجان ميركل من قصر كنسينجتون بعد محاولة لقائها بدون دعوة .. صور

رسميا .. الصين تعترف بخطف رئيس الإنتربول ومثوله للتحقيق بتهمة الخروج عن القانون

بث مباشر .. مواجهة ليفربول محمد صلاح والمان سيتى فى قمة الدورى الإنجليزى

رفض استئناف المطربة بوسي على حكم حبسها.. مستندات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

أحدث فساتين الزفاف لـ خريف 2019

الأهلي يرفع إعلانات الرعاة من مباراة الاتحاد ..صور

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

فيديو

أحمد موسى: تركيا وقطر تخططان لتوريط السعودية في مقتل جمال خاشقجي
ملخص لمسات محمد صلاح ومحرز في لقاء ليفربول ومانشستر سيتي.. فيديو
فوز صعب لـ سموحة على وادي دجلة بهدف .. فيديو
جمال شقرة يكشف سبب موافقة جمال عبد الناصر على مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار
مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 7-10-2018 .. بث مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟