شاهد.. تصرف رياض محرز لاعب مانشستر سيتي مع طفل إندونيسي من ضحايا تسونامي

ضربت هزة أرضية مدينة باولو في إندونيسيا يوم 26 سبتمبر الماضى، تسببت فى سلسلة من أمواج تسونامي القاتلة، فاضطر الناس إلى الهروب للحفاظ على حياتهم.



وقبل انطلاق الهزة الأرضية كان الإندونيسي "رزقي" ، البالغ من العمر 12 عامًا، يشاهد مباريات فريق مانشستر سيتي عندما ضرب الزلزال بلاده، وأصابه بإصابات بالغة، نقل على إثرها للمستشفى.



وحرص رياض محرز لاعب مانشستر سيتي على تسجيل مقطع فيديو أذاعته فضائية "bbc" خاص للطفل الإندونيسي "رزقي" البالغ من العمر 12 عامًا، والذي كان يشاهد مباريات لفريق مانشستر سيتي عندما ضرب زلزال بلاده بعد علمه قائلا "علمت أنك من المشجعين الكبار لنادي مانشستر سيتي، أتمنى لك التعافي السريع آمل أن تتحسن صحتك".



ودخل الطفل في نوبة بكاء شديدة بعد رؤيته المقطع، بالإضافة إلى وعد الجزائري بإهداء الـ تي شيرت الخاص به للطفل.