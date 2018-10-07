ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

العمليات المشتركة العراقية تنفذ عمليات لملاحقة بقايا داعش في الأنبار والجزيرة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:16 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الاحد، تنفيذ عمليات لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي في الأنبار والجزيرة.
ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية بيان من القيادة جاء فيه : "بإشراف قيادة العمليات المشتركة تنفذ قيادتي عمليات الأنبار والجزيرة عمليات تعقب وتفتيش لملاحقة بقايا تنظيم داعش الارهابي وتأمين كل هذه المناطق".
وأضاف البيان أن العمليات تمت بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي.
وكانت القيادة للقوات المسلحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق تحرير أرض العراق بالكامل من "داعش".

ترشيحاتنا

موقع إماراتي: مصر على أعتاب نقلة اقتصادية مهمة

رفض استئناف المطربة بوسي على حكم حبسها.. مستندات

خبير: تصريحات وزير المالية حول دعم الدولة للبترول غير دقيقة

رسالة إلى النجم محمد صلاح من زوجة الفنان يوسف الشريف

ليفربول ومانشستر سيتي .. إعصار هجومي للريدز وصلاح يهدر هدفين بعد 20 دقيقة

الصحف السعودية تتغنى بتتويج الزمالك بالسوبر على حساب الهلال

بعد فوز الزمالك بالسوبر.. فهد العتيبي: سجل يا تاريخ

خالد الجندي: المرض والأزمات المالية والنفسية رسل من عند الله.. فيديو

رسميا .. الصين تعترف بخطف رئيس الإنتربول ومثوله للتحقيق بتهمة الخروج عن القانون

أول تعليق من أردوغان على اختفاء السعودي جمال خاشقجي

الأرصاد تفجر مفاجأة عن درجات الحرارة وتوجه تحذيرا للسائقين

مفاجأة فى تشكيل الأهلى قبل مواجهة الاتحاد الليلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

أحدث فساتين الزفاف لـ خريف 2019

الأهلي يرفع إعلانات الرعاة من مباراة الاتحاد ..صور

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

فيديو

أحمد موسى: تركيا وقطر تخططان لتوريط السعودية في مقتل جمال خاشقجي
ملخص لمسات محمد صلاح ومحرز في لقاء ليفربول ومانشستر سيتي.. فيديو
فوز صعب لـ سموحة على وادي دجلة بهدف .. فيديو
جمال شقرة يكشف سبب موافقة جمال عبد الناصر على مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار
مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 7-10-2018 .. بث مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟