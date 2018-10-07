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رياضة

سيدات الطائرة الشاطئية يخسرن في افتتاح أولمبياد الشباب

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:07 م
صدى البلد
عمرو الحلواني
خسر منتخب مصر لكرة الطائرة الشاطئية شابات، في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الرابعة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقامة حاليا في بوينيس آيرس الأرجنتينية.

وتلقى منتخب الفراعنة الذي مثلتاه اللاعبتان ندى حمدي وناريمان ياسر، تحت قيادة المدير الفني أحمد عطا، الخسارة أمام نظيره البولندي بنتيجة 13-42، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وكان الشوط الأول من اللقاء، قد انتهى لصالح الثنائي البولندي بنتيجة 21-5، والذي استمر متفوقا خلال الشوط الثاني أيضا، إذ أنهاه لصالحه بنتيجة 21-8 على حساب الثنائي المصري.

يذكر أن الثنائي المصري يقع في المجموعة الرابعة من منافسات كرة الطائرة الشاطئية شابات، التي تضم أيضا بولندا، الصين وجواتيمالا.

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