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أخبار البلد

هالة زايد: 100 مليون صحة خيال علمي.. ومهمتي إعادة الهيبة والثقة للطبيب

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:13 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر عدسة ايهاب عيد
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مهمتها الاولي تتمثل في عودة هيبة الطبيب المصري وثقته في نفسه مرة أخري، مشيرة الي اننا لدينا نماذج مضيئة من الاطباء والفريق الطبي المصري .

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي ، ان المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لمسح فيروس سي والامراض غير السارية تعد خيالا علميا لم يحدث من قبل في أي دولة في العالم علي مر التاريخ .

وأكدت وزيرة الصحة، انه علي الصعيد الوقائي هناك حملات مستمرة علي عيادات الاسنان والخاصة من أجل التأكد من تطبيق آليات مكافحة العدوى.

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