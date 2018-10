اليوم.. إعلان تفاصيل التحالف المصري - الدولي للترويج لدول سياحية كبرى

تعلن وزارة السياحة اليوم الاثنين عن تفاصيل التحالف المصري - الدولي الذي يضم مجموعة شركات ذات خبرة وتجارب ناجحة في الترويج لدول سياحية كبرى، ليتولى هذا التحالف ملف الترويج لمصر في الخارج، وذلك فى مؤتمر صحفى بأحد فنادق القاهرة.



وأشارت الوزارة إلى أنه عن طريق هذا التحالف ستكون آليات الترويج والتسويق أكثر مرونة، وسيتم الاستعانة بتقنيات حديثة وأساليب مبتكرة تساهم في تحقيق متطلبات كل سوق سياحية على حدة، مما يجعل الحملات الترويجية أكثر فاعلية في الأسواق المستهدفة، ويساهم في فتح أسواق جديدة.



وأوضحت أن الجانب الدولي في هذا التحالف سيمثله شبكة تواصل الشرق الأوسط MCN وهي من أذرع المجموعة العالمية (The Interpublic Group Of Companies Inc. IPG) المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان والإعلام والعلاقات العامة وإدارة الأزمات، والتي نفذت العديد من الحملات الترويجية الناجحة لأكبر العلامات التجارية حول العالم، كما أن لها باعا طويلا ونجاحات عديدة في التسويق السياحي لكثير من الدول والأسواق التي عملت فيها مثل المغرب وإسبانيا واليونان وتايلاند والمكسيك، وتعد شبكة MCN الأكثر انتشارا بتواجدها في أكثر من 120 دولة.



أما الجانب المصري في التحالف فستمثله شركة سينرجي، من خلال الشراكة التي تمت بينها وبين شبكة MCN.



جدير بالذكر أن هذا التحالف، والذي سيتم إدارته من مصر، سيكون له أذرع ترويجية في جميع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، بالإضافة إلى الأسواق الجديدة والواعدة لزيادة الحركة الوافدة منها، وسيتم الإعلان عن تفاصيل التحالف وعن بعض ملامح خطة الوزارة الترويجية خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم ٨ أكتوبر ٢٠١٨، ويدعى إليه وسائل الإعلام المحلية والدولية.