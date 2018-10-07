خالد الجندي يكشف عن نصف ساعة يتمناها الموتى في قبورهم .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ذكر الله يشمل أمورا كثيرة دون المتعارف عليها من تسبيح وتهليل وأذكار شفهية.
وأضاف «الجندى» خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن الصلاة والصدقة والتسبيح والتوبة واتباع سُنة النبى –صلى الله عليه وسلم -، وقراءة القرآن، وبر الوالدين من الذكر، مشيرًا إلى أن الذكر من الفعل تذكر، وهو عكس النسيان.
وأوضح أن ذكر الله يعني أن الإنسان يتذكر ربه ويذكره في كل وقت وعلى كل حال بشكل دائم، منوها بأن من نوى الصلاة سيُصلي، ومن نوى عمل الخير سيقوم به، فالأمر الوحيد الذي يتمناه الموتى، لو أنه يعود للحياة الدنيا نصف ساعة فقط ليتصدق لما للصدقة من فضل عظيم.