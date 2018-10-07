خالد الجندي يكشف عن نصف ساعة يتمناها الموتى في قبورهم .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ذكر الله يشمل أمورا كثيرة دون المتعارف عليها من تسبيح وتهليل وأذكار شفهية.





وأضاف «الجندى» خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن الصلاة والصدقة والتسبيح والتوبة واتباع سُنة النبى –صلى الله عليه وسلم -، وقراءة القرآن، وبر الوالدين من الذكر، مشيرًا إلى أن الذكر من الفعل تذكر، وهو عكس النسيان.



