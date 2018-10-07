طريقة عمل مكرونة بالقرع للشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالقرع بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير عمل مكرونة بالقرع:

بيف بيكون

مكرونة

موتزاريلا مبشورة

بارميزان مبشورة

جبنة كريمي

جبنة روكفورد

زعتر فريش

كريمة حسب الحاجة

ماء مغلى

زيت ذرة ملح

فلفل



طريقة عمل مكرونة بالقرع:

* اسلقي المكرونة فى ماء مغلى بملح لمدة 7 الى 10 دقائق

* تبلى القرع بملح وفلفل و زيت و يوضع على صينية الفرن مع البيف بيكون

* يدخل الفرن حتى يتكرمل لمدة 30 دقيقة

* اخلطى الجبنة الكريمي مع الروكفرود

* اهرسى القرع و ترص المكرونة ثم الجبنة و القرع و البيف بيكون فى بايركس

* ضعى باقى خليط القرع و الصوص مع الجبنة الموتزاريلا و البارميزان

* يدخل الفرن حتى يكتسب اللون الذهبى و يقدم بالهنا