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طريقة عمل مكرونة بالقرع للشيف شربيني

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:14 م
مكرونة بالقرع
مكرونة بالقرع
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالقرع بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير عمل مكرونة بالقرع:
بيف بيكون
مكرونة
موتزاريلا مبشورة
بارميزان مبشورة
جبنة كريمي
جبنة روكفورد
زعتر فريش
كريمة حسب الحاجة
ماء مغلى
زيت ذرة ملح
فلفل

طريقة عمل مكرونة بالقرع:
* اسلقي المكرونة فى ماء مغلى بملح لمدة 7 الى 10 دقائق
* تبلى القرع بملح وفلفل و زيت و يوضع على صينية الفرن مع البيف بيكون
* يدخل الفرن حتى يتكرمل لمدة 30 دقيقة
* اخلطى الجبنة الكريمي مع الروكفرود
* اهرسى القرع و ترص المكرونة ثم الجبنة و القرع و البيف بيكون فى بايركس
* ضعى باقى خليط القرع و الصوص مع الجبنة الموتزاريلا و البارميزان
* يدخل الفرن حتى يكتسب اللون الذهبى و يقدم بالهنا

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