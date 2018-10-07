طريقة عمل مكرونة بالقرع للشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالقرع بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير عمل مكرونة بالقرع:
بيف بيكون
مكرونة
موتزاريلا مبشورة
بارميزان مبشورة
جبنة كريمي
جبنة روكفورد
زعتر فريش
كريمة حسب الحاجة
ماء مغلى
زيت ذرة ملح
فلفل
طريقة عمل مكرونة بالقرع:
* اسلقي المكرونة فى ماء مغلى بملح لمدة 7 الى 10 دقائق
* تبلى القرع بملح وفلفل و زيت و يوضع على صينية الفرن مع البيف بيكون
* يدخل الفرن حتى يتكرمل لمدة 30 دقيقة
* اخلطى الجبنة الكريمي مع الروكفرود
* اهرسى القرع و ترص المكرونة ثم الجبنة و القرع و البيف بيكون فى بايركس
* ضعى باقى خليط القرع و الصوص مع الجبنة الموتزاريلا و البارميزان
* يدخل الفرن حتى يكتسب اللون الذهبى و يقدم بالهنا
مقادير عمل مكرونة بالقرع:
بيف بيكون
مكرونة
موتزاريلا مبشورة
بارميزان مبشورة
جبنة كريمي
جبنة روكفورد
زعتر فريش
كريمة حسب الحاجة
ماء مغلى
زيت ذرة ملح
فلفل
طريقة عمل مكرونة بالقرع:
* اسلقي المكرونة فى ماء مغلى بملح لمدة 7 الى 10 دقائق
* تبلى القرع بملح وفلفل و زيت و يوضع على صينية الفرن مع البيف بيكون
* يدخل الفرن حتى يتكرمل لمدة 30 دقيقة
* اخلطى الجبنة الكريمي مع الروكفرود
* اهرسى القرع و ترص المكرونة ثم الجبنة و القرع و البيف بيكون فى بايركس
* ضعى باقى خليط القرع و الصوص مع الجبنة الموتزاريلا و البارميزان
* يدخل الفرن حتى يكتسب اللون الذهبى و يقدم بالهنا