تايسون سائق التاكسي الـ فول بورد: مثلجات ومياه ومسليات للزبون.. كأنه في بيته

هرب الكثير من ركاب "التاكسي"، لاستخدام عربات "أوبر" و"كريم"، رغبة في مزيد من الراحة والتعامل الآمن وخدمات "التكييف" وغيره، ورغم هذا أثبت أحمد تايسون، سائق التاكسي الأبيض، أنه قادر على ترك انطباع رائع لدى زبائنه بالتاكسي الخاص به، فما أن تطأ قدمك داخله، حتى تجد خدمات "فول بورد"، من تكييف دون الطلب، ومياه وحلويات داخل "ثلاجة"صغيرة، ومسليات ومرآه خلفية وشاحن الموبايل، بالإضافة لخدمات أخرى للنظافة، قداحة ومناديل وسلة للقمامة.



رائحة طيبة



تاكسي "تايسون"، ذو رائحة طيبة ومقاعد مريحة وأرضية نظيفة، تتعجب كيف رغم عمله به طيلة 4 أعوام مازال يحتفظ برونقه ونظافته ومظهره الجيد .



يقول أحمد، صاحب التاكسي "بحب شغلانتي جدا وبسعي أن أنول رضا زبائني، وفي كتير طلبوا رقمي عشان مشاوير خاصة بعد ما ركبوا معي وانبسطوا جدا من الأسلوب والمعاملة، لدرجة أن بعضهم بيقولي هو دا في مصر ".



راحة الزبون

" فكرت الزبون محتاج إيه، في البداية وفرت مناديل وباسكت وطفايات وحلويات ومياة ومسليات، وبعدين جبت ثلاجة صغيرة عشان الحر بيكون فيها ماء وحلويات، وكمان وفرت مرايات خلفية وشواحن للموبيل ونوت وقلم لو زبون احتاج يكتب حاجة".. كما يقول سائق التاكسي .



حب المهنة

وتابع "في زبائن بتخاف تاخد حاجة وحقهم، بس بعد شوية تحسهم اطمنوا أوي وبدأوا يتعاملوا معي كأني فرد من عيلتهم وكأنهم في بيتهم، ودايما بلاقي إشادات من الناس وأنهم بيتمنوا أن كل السواقين يكونوا زي، وأعتقد لو كل سائق حب مهنته هيعمل زي واكثر ".



عبارات إشادة

يترك "تايسون"، كتيبا صغيرا يحوي عبارات إشادة ممن استغلوا التاكسي بصحبته، تحمل أغلبها عبارات عن كونه مبهجا ومحترما، وأن الركوب معه كان تجربة رائعة .



من ضمن العبارات التي قرأناه داخل الكتيب "استمر في الضحك.. عربتك عظيمة"، "ربنا ينور طريقك.. أنت إنسان مبهج"، "احببت عربتك وأسلوبك.. بالتوفيق ".



أكل عيش

الازدحام لا يشكل عبئا علي "تايسون"، فهو يرى أنه جعل من أكل عيشه بيتا مريحا له "بحب النظام جدا والنظافة وخليت التاكسي كأنه بيت يرتاح فيه أي حد يركبه، ريحته طيبة والمقاعد والأرضيات نظيفة، مش بنحس بالوقت والزحمة، والزبون كمان لأنه بيتسلي ويتبسط معي ودايما بشغل أغاني حسب طلب الزبون، وأغلب اللي بيركبوا بيفتحوا كلام معي ودا بيهون المشاوير علي ".



وكشف سائق التاكسي "أهم حاجة الضحكة والوش البشوش، الزبون ملوش ذنب أني أكون تعبان أو عندي مشاكل، هو دافع ثمن خدمة ولازم يحصل عليها كما يجب، والأهم أن العداد شغال، وعمري ما فاصلت مع زبون، وأوقات كتير تلاقي زباين دفعت أكثر من العداد لأنهم ارتاحوا جدا في المعاملة ".



عدد السيارات