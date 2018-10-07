تايسون سائق التاكسي الـ فول بورد: مثلجات ومياه ومسليات للزبون.. كأنه في بيته

هرب الكثير من ركاب "التاكسي"، لاستخدام عربات "أوبر" و"كريم"، رغبة في مزيد من الراحة والتعامل الآمن وخدمات "التكييف" وغيره، ورغم هذا أثبت أحمد تايسون، سائق التاكسي الأبيض، أنه قادر على ترك انطباع رائع لدى زبائنه بالتاكسي الخاص به، فما أن تطأ قدمك داخله، حتى تجد خدمات "فول بورد"، من تكييف دون الطلب، ومياه وحلويات داخل "ثلاجة"صغيرة، ومسليات ومرآه خلفية وشاحن الموبايل، بالإضافة لخدمات أخرى للنظافة، قداحة ومناديل وسلة للقمامة.
رائحة طيبة
رائحة طيبة
يقول أحمد، صاحب التاكسي "بحب شغلانتي جدا وبسعي أن أنول رضا زبائني، وفي كتير طلبوا رقمي عشان مشاوير خاصة بعد ما ركبوا معي وانبسطوا جدا من الأسلوب والمعاملة، لدرجة أن بعضهم بيقولي هو دا في مصر".
راحة الزبون
حب المهنة
عبارات إشادة
من ضمن العبارات التي قرأناه داخل الكتيب "استمر في الضحك.. عربتك عظيمة"، "ربنا ينور طريقك.. أنت إنسان مبهج"، "احببت عربتك وأسلوبك.. بالتوفيق".
أكل عيش
وكشف سائق التاكسي "أهم حاجة الضحكة والوش البشوش، الزبون ملوش ذنب أني أكون تعبان أو عندي مشاكل، هو دافع ثمن خدمة ولازم يحصل عليها كما يجب، والأهم أن العداد شغال، وعمري ما فاصلت مع زبون، وأوقات كتير تلاقي زباين دفعت أكثر من العداد لأنهم ارتاحوا جدا في المعاملة".
عدد السيارات
وكانت بداية مشروع "التاكسى الأبيض" عندما سعت وزارة المالية فى عام 2009 لتعديل بعض أحكام قانون المرور، وواكب ذلك منع وزارة الداخلية إعطاء تراخيص لسيارات التاكسى التى مضى على صنعها 20 عامًا، ويصل عدد سيارات التاكسي الأبيض إلى نحو 50 ألف سيارة، بحسب صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع، من نحو 114 ألف سيارة أجرة في القاهرة.