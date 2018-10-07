ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

تايسون سائق التاكسي الـ فول بورد: مثلجات ومياه ومسليات للزبون.. كأنه في بيته

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:45 م
تايسون سائق التاكسي
تايسون سائق التاكسي الفول بورد
مروة كمال
هرب الكثير من ركاب "التاكسي"، لاستخدام عربات "أوبر" و"كريم"، رغبة في مزيد من الراحة والتعامل الآمن وخدمات "التكييف" وغيره، ورغم هذا أثبت أحمد تايسون، سائق التاكسي الأبيض، أنه قادر على ترك انطباع رائع لدى زبائنه بالتاكسي الخاص به، فما أن تطأ قدمك داخله، حتى تجد خدمات "فول بورد"، من تكييف دون الطلب، ومياه وحلويات داخل "ثلاجة"صغيرة، ومسليات ومرآه خلفية وشاحن الموبايل، بالإضافة لخدمات أخرى للنظافة، قداحة ومناديل وسلة للقمامة.

رائحة طيبة
تايسون سائق التاكسي
تاكسي "تايسون"، ذو رائحة طيبة ومقاعد مريحة وأرضية نظيفة، تتعجب كيف رغم عمله به طيلة 4 أعوام مازال يحتفظ برونقه ونظافته ومظهره الجيد

يقول أحمد، صاحب التاكسي "بحب شغلانتي جدا وبسعي أن أنول رضا زبائني، وفي كتير طلبوا رقمي عشان مشاوير خاصة بعد ما ركبوا معي وانبسطوا جدا من الأسلوب والمعاملة، لدرجة أن بعضهم بيقولي هو دا في مصر".

راحة الزبون
تايسون سائق التاكسي
"فكرت الزبون محتاج إيه، في البداية وفرت مناديل وباسكت وطفايات وحلويات ومياة ومسليات، وبعدين جبت ثلاجة صغيرة عشان الحر بيكون فيها ماء وحلويات، وكمان وفرت مرايات خلفية وشواحن للموبيل ونوت وقلم لو زبون احتاج يكتب حاجة".. كما يقول سائق التاكسي.

حب المهنة
تايسون سائق التاكسي
وتابع "في زبائن بتخاف تاخد حاجة وحقهم، بس بعد شوية تحسهم اطمنوا أوي وبدأوا يتعاملوا معي كأني فرد من عيلتهم وكأنهم في بيتهم، ودايما بلاقي إشادات من الناس وأنهم بيتمنوا أن كل السواقين يكونوا زي، وأعتقد لو كل سائق حب مهنته هيعمل زي واكثر".

عبارات إشادة
تايسون سائق التاكسي
يترك "تايسون"، كتيبا صغيرا يحوي عبارات إشادة ممن استغلوا التاكسي بصحبته، تحمل أغلبها عبارات عن كونه مبهجا ومحترما، وأن الركوب معه كان تجربة رائعة.

من ضمن العبارات التي قرأناه داخل الكتيب "استمر في الضحك.. عربتك عظيمة"، "ربنا ينور طريقك.. أنت إنسان مبهج"، "احببت عربتك وأسلوبك.. بالتوفيق".

أكل عيش
تايسون سائق التاكسي
الازدحام لا يشكل عبئا علي "تايسون"، فهو يرى أنه جعل من أكل عيشه بيتا مريحا له "بحب النظام جدا والنظافة وخليت التاكسي كأنه بيت يرتاح فيه أي حد يركبه، ريحته طيبة والمقاعد والأرضيات نظيفة، مش بنحس بالوقت والزحمة، والزبون كمان لأنه بيتسلي ويتبسط معي ودايما بشغل أغاني حسب طلب الزبون، وأغلب اللي بيركبوا بيفتحوا كلام معي ودا بيهون المشاوير علي".

وكشف سائق التاكسي "أهم حاجة الضحكة والوش البشوش، الزبون ملوش ذنب أني أكون تعبان أو عندي مشاكل، هو دافع ثمن خدمة ولازم يحصل عليها كما يجب، والأهم أن العداد شغال، وعمري ما فاصلت مع زبون، وأوقات كتير تلاقي زباين دفعت أكثر من العداد لأنهم ارتاحوا جدا في المعاملة".

عدد السيارات
وكانت بداية مشروع "التاكسى الأبيض" عندما سعت وزارة المالية فى عام 2009 لتعديل بعض أحكام قانون المرور، وواكب ذلك منع وزارة الداخلية إعطاء تراخيص لسيارات التاكسى التى مضى على صنعها 20 عامًا، ويصل عدد سيارات التاكسي الأبيض إلى نحو 50 ألف سيارة، بحسب صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع، من نحو 114 ألف سيارة أجرة في القاهرة.
تايسون سائق التاكسي الـ فول بورد: مثلجات ومياه ومسليات للزبون.. كأنه في بيته
تايسون سائق التاكسي الـ فول بورد: مثلجات ومياه ومسليات للزبون.. كأنه في بيته
تايسون سائق التاكسي الـ فول بورد: مثلجات ومياه ومسليات للزبون.. كأنه في بيته
تايسون سائق التاكسي الـ فول بورد: مثلجات ومياه ومسليات للزبون.. كأنه في بيته
تايسون سائق التاكسي الـ فول بورد: مثلجات ومياه ومسليات للزبون.. كأنه في بيته
تايسون سائق التاكسي الـ فول بورد: مثلجات ومياه ومسليات للزبون.. كأنه في بيته
تايسون سائق التاكسي الـ فول بورد: مثلجات ومياه ومسليات للزبون.. كأنه في بيته
تايسون سائق التاكسي الـ فول بورد: مثلجات ومياه ومسليات للزبون.. كأنه في بيته

ترشيحاتنا

تايسون سائق التاكسي الـ فول بورد: مثلجات ومياه ومسليات للزبون.. كأنه في بيته

الطلاب طردوا البنات من الفصل ورقصوا على أغنية عنبة.. مدرسة المتفوقين بالغردقة تحولت إلى قاعة رقص

سعر الذهب اليوم الأحد 7 أكتوبر 2018 في ختام التعاملات

بشار الأسد : ما يحدث في سوريا جزء من صفقة القرن القديمة

نجل جمال خاشقجي يكشف تفاصيل آخر اتصال مع والده قبل اختفائه في تركيا

القنصل السعودي بإسطنبول يكشف سر وجود جمال خاشقجي في القنصلية

تألق محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي وتعادل سلبي في الشوط الأول

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 7-10-2018 .. بث مباشر

الاهلي يواجه الوصل الاماراتي ومنافسه مصرية للزمالك فى البطولة العربية .. صور

ملكة جمال مصر توجه رسالة لرواد فيس بوك: لا ألتفت لآراء الآخرين.. فيديو

فيديوجراف| الشباب يدفعون حياتهم ثمنا لـ جنون السيلفي

حكم الاكتفاء بقراءة آية الكرسي بعد الفاتحة في كل الصلوات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

الداخلية تنظم زيارات للأطفال بلامأوى لعدد من الجهات الشرطية

فيديو

رضا شحاتة يوضح شروط التعاقد مع اللاعبين الجدد في الأهلي.. فيديو
أحمد سامي: لا يوجد فريق ضامن الفوز.. وخسارة الأهلي دليل.. فيديو
الاتحاد السكندري يحدد قيمة مكافأة لاعبيه بعد الفوز على الأهلي.. فيديو
مذيع يفاجئ زميلته بطلب يدها ويلبسها الدبلة على الهواء: مكنتش أتخيل.. فيديو
خالد قمر: أنا محظوظ على الأهلي.. ونفسي أكون هداف الدوري ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟