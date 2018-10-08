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اقتصاد

الرقابة الصناعية: إصدار تراخيص 381 مرجل بخاري وآلة حرارية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:15 ص
صدى البلد
ولاء عبدالكريم
أكد تقرير مصلحة الرقابة الصناعية، أنه تم إجراء 1217 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية، إضافة إلى 74 حملة موسمية ومتنوعة، فضلًا عن إجراء 1051 دراسة فنية متخصصة تضمنت 400 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و647 دراسة فنية ومتنوعة، و4 دراسة لمستلزمات الإنتاج.

وأضاف التقرير أنه تم إصدار تراخيص لنحو 381 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 62 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع).

ولفت التقرير إلى أنه تم تسجيل عدد 6 مطابع عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، علاوة على أن المصلحة قامت من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 285 استفسارًا و294 شكوى.

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