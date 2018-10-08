برلماني: العام الحالي شهد تعاونا غير مسبوق من الفلاحين

قال النائب بدير عبد العزيز عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إن هذا العام شهد تعاونا غير مسبوق من الفلاحين، وذلك بعدم حرق المخلفات الزراعية بأراضيهم سواء كان قش الأرز أو حطب القطن وأشجار الموز وعدم إلقائها بالشوارع.



وأشار عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، إلى أن الفلاح المصري، أصبح ذو وعي وعلى دراية بما يدور حوله، مؤكدا أنه لا يريد الضرر لنفسه أو لغيره، لذلك سيكون هناك تعاون وتقبل لهذه الفكرة.



وأفاد بدير، أن مصر شهدت فترة سابقة كانت مليئة بالتلوث، بسبب حرق مخلفات الزراعة مثل قش الأرز والذي سبب المشاكل لكثير من الناس، كانتشار الحوادث على الطرق لانعدام الرؤية، وإلحاق الأذى لمرضى ضيق التنفس والأطفال وكبار السن.



الجدير بالذكر أن وزيرة البيئة، أشارت إلى أنه سيتم دراسة إنشاء مصنع للمخلفات الزراعية بالمحافظة.



جاء ذلك خلال زيارة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محافظة الوادي الجديد، لتفقد موقع حريق قرية الراشدة بمركز الداخلة، لمتابعة أعمال إخماد وتبريد الحريق والوقوف على ملابسات الحادث، وبحث آليات صرف التعويضات للأهالي.



