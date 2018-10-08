توجيه بتدريس المنهج الجديد لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

وجه قطاع المعاهد الأزهرية، شيوخ المعاهد الابتدائية بتدريس المنهج الجديد لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.



وناشد القطاع فى بيان له، شيوخ المعاهد الابتدائية، إرسال مندوبين لاستلام الكتب والمناهج الجديدة من الإدارة التابعين لها وذلك يوم الثلاثاء المقبل.



وكان قطاع المعاهد الأزهرية، قد نشر خطة الدراسة للمرحلة الابتدائية "الفصلين الدراسيين" في كل المواد المقررة على الطلاب وتضمنت الخطة الدراسية الدروس بالمدى الزمني المحدد لكل درس.





