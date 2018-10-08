أمين الفتوى يوضح هل صلاة الفجر سنة أم فريضة؟.. فيديو





قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه المطلوب من المسلم حين يؤذن للصبح أن يصلي ركعتين خفيفتين سنة، فإذا فرغ منهما فعليه أن يصلي فريضة الصبح وهي ركعتان ، يقرأ في كل ركعة بفاتحة وسورة قصيرة.وأوضح «وسام» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية ، في إجابته عن سؤال: «هل صلاة الفجر سُنة أم فرض؟»، أن الصبح فريضة، وهو الذي يؤدى جماعة في المسجد مثله مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون فرق، منوهًا بأن الفجر هو الصبح والعكس أيضًا صحيح، أي أن الصبح هو الفجر، فهذه فريضة أول النهار يفضل أن نؤدي قبلها ركعتين ثم نؤدي الفريضة.وأضاف أن بعض الفقهاء يُسمي ركعتي السُنة القبلية لصلاة الصبح، بأنها ركعتي الفجر، لقوله -صلى الله عليه وسلم -: «ركْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» أخرجه مسلم في صحيحه، وعليه تكون الفريضة هي صلاة الصبح، وكثير من الفقهاء يُسمي الفريضة الصبح والفجر، وكلاهما تسمية لصلاة واحدة هي فريضة أول النهار وسُنتها قبلها، فيقولون أنها سُنة الصبح وسُنة الفجر.