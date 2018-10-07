تناول الشاي الأخضر بالنعناع واكتشف تأثيره على الجسم

يعتبر تناول الشاي الأخضر بالنعناع واحد من أكثر المشروبات التي تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية، خصوصا أن الشاي الأخضر بالنعناع يحتوي على المواد المضادة للأكسدة وكذلك الفيتامينات.



وذكر موقع "بولد سكاى" الهندى، أن الشاي الأخضر له مميزاته الخاصة مقارنة بالشاي العادي والمشروبات الأخرى، لأنه يحتوي على المواد المضادات الأكسدة، ويحمي الأسنان واللثة من الالتهابات، ويساعد على تدمير البكتيريا والفيروسات التي تسبب مشاكل الأسنان.



وبحسب الموقع، فإن تناول الشاى الأخضر بالنعناع يساعد في تنظيم ضغط الدم لأنه يحتوي على المواد المضادات للأكسدة قوية تعرف باسم polyphenols، وهذا يعطي الشاي الأخضر القدرة على تنظيم ضغط الدم، كما يساعد إضافة النعناع إليه في ضبط مستوى السكر في الدم، ويساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز عن طريق إبطاء مستوى السكر.



ووفقا لما جاء في الموقع، فأن تناول الشاي الأخضر بالنعناع يساعد على حل مشاكل الجلد، مثل حب الشباب والبثور السوداء، والقضاء على تقلب المزاج، ويساعد على زيادة معدل الأيض، كما يحتوي الشاي الأخضر على مركب يسمى الثيانين، وهو حمض أميني يحتوي على خاصية الاسترخاء.