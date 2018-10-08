قصر ثقافة جمال عبدالناصر .. صرح تنويري ينطلق من بني مر .. وزير الثقافة: افتتاح سلسلة مراكز بصعيد مصر ترفع شعلة التنوير .. ومحافظ أسيوط: شريان جديد للفكر والفن في الصعيد

- وزير الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان قصر ثقافة جمال عبدالناصر بمسقط رأسه

- افتتاح سلسلة مراكز بصعيد مصر ترفع شعلة التنوير

- الفن ركيزة أساسية لمواجهة الفكر المتطرف ومناهضة الإرهاب

- محافظ أسيوط: شريان جديد للفكر والفن في الصعيد

- قصر ثقافة جمال عبد الناصر تبلغ مساحته الكلية 1200 م2



افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أمس الأحد، قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بمسقط رأسه بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح ، وذلك بحضور المهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط.



وتفقدت الوزيرة يرافقها المحافظ قصر الثقافة الذي يتكون من 3 طوابق المقام على مساحة 1200 متر مربع ويضم قاعات مخصصة لأنشطة القصر من مكتبة عامة ومكتبة طفل وقاعة تكنولوجيا ونادى مرأة ونادى علوم وفنون تشكيلية ومسرحا كبيرا.



وهنأت الدكتورة إيناس عبد الدايم أهالي أسيوط بهذا الصرح الثقافي وقدمت شكرها للواء جمال نور الدين محافظ أسيوط لدعمه واهتمامه بإثراء الحركة الثقافية بأسيوط ودعمه للفرق الفنية منوهًا بأن أهم من المباني الأنشطة الثقافية التي تقدم بها والتي تنشر الفكر المستنير في المجتمع.



وقالت إيناس عبد الدايم إن افتتاح قصر ثقافة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يعد بداية لافتتاح سلسلة مراكز بصعيد مصر ترفع شعلة التنوير فى مواجهة تيارات التطرف وتهدف الى تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وبناء الانسان كما تسعى إلى مساندة المواهب في كل المجالات الأدبية والفنية وتتيح الفرصة لاكتشاف الطاقات الإبداعية لذوى القدرات الخاصة لافتة إلى أن أسيوط بها أكثر من 7 قصور ثقافة و9 بيوت ثقافية تلعب دورا مهما في تعزيز الهوية الوطنية المصرية ونشر الثقافة في ربوع المحافظة.



وأكدت وزيرة الثقافة أن الوزارة لديها خطط طويلة وأخرى وقصيرة الأجل لنشر الثقافة في ربوع مصر ونشر الوعي المجتمعي وتقديم مواد ثقافية تنير عقول الشباب ليكونوا قادرين على رؤية واقعهم ومستقبلهم، لافتًا إلى أن الفن هو الركيزة الأساسية لمواجهة الفكر المتطرف ومناهضة الارهاب والقضاء عليه.



وقال ضياء مكاوى، مدير عام ثقافة أسيوط: إن برنامج الافتتاح يتضمن إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بمسقط رأسه بقرية بني مر بمركز الفتح، ظهر اليوم الأحد، يعقبها جولة تفقدية لمحتويات القصر، وإلقاء كلمات لكل من وزيرة الثقافة، محافظ أسيوط، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالمسرح، يعقبها فقرة فنية تقدمها فرقة الموسيقى العربية وباقة من الأغاني الوطنية، ويشدو بها نجوم دار الأوبرا المصرية.



بينما قال حسين عطية عبد الغفار، منتدب من فرع ثقافة أسيوط للإشراف على موقع قصر ثقافة جمال عبد الناصر، إن المبنى يتكون من طابقين، ويحتوي الطابق الأرضي على مكتبة طفل وغرفتين للإداريين وقاعة للفنون التشكيلية وقاعة لنادي تكنولوجيا المعلومات، ويحتوي الطابق الثاني على مكتبة عامة وقاعة لكبار الزوار ومتحف لمقتنيات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حيث تواصل الدكتور أحمد عواض مع الدكتور عبد الحكيم عبد الناصر والدكتورة هدى، أبناء الزعيم الراحل، لإرسال كتب من مكتبة الرئيس الراحل لوضعها في متحفه بقصر الثقافة، كما يوجد بالطابق الثاني نادٍ للمرأة ونادٍ للعلوم ومسرح يضم 145 مقعدا مجهزا بأعلى مستوى.



وأضاف عطية أن قصر ثقافة "عبد الناصر" سوف يخدم 14 قرية بمركزي الفتح وأبنوب، ليكون هدية من وزارة الثقافة إلى أهالي قرية بني مر في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وتخليدا لروح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.



جدير بالذكر أن قصر ثقافة جمال عبد الناصر تبلغ مساحته الكلية 1200 م2 ويتكون من طابقين وبدروم يحتوى على مخازن، قاعة للأمن، شاشات مراقبة، قاعات خدمات ومرافق، ويضم الطابق الأرضي صالة استقبال ومسرحًا يتسع لـ 145 مشاهدا وملحق به غرف للفنانين وغرفة للأمن، مكتبة الطفل وقاعة لأنشطته، قاعة ادارية إلى جانب قاعة ندوات وآخرى لتكنولوجيا المعلومات أما الطابق العلوى يحتوى على مكتبة عامة ، نادى للمرأة وآخر للعلوم ، مرسم ، قاعة للإداريين وقاعة لكبار الزوار.