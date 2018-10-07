شاب فلسطيني: منتدى العالم للشباب فرصة لتوضيح الحقائق عن فلسطين

أكد الشاب الفلسطينى باسل أبو عمرو، أحد المشاركين في منتدى شباب العالم 2017 ومن المقرر مشاركته فى منتدى 2018 بشرم الشيخ، أن فكرة جمع الشباب فى مكان واحد للمناقشة تعمق الفكر لدى الشباب من خلال التواصل مع ثقافات مختلفة.



وأضاف "أبوعمرو" خلال حواره مع فضائية "الحياة"، أن الشباب الفلسطينيين الذين شاركوا فى فعاليات منتدى شباب العالم العام الماضي تمكنوا من إيصال الحقائق الاجتماعية التي يعيشونها تحت الاحتلال لباقي شباب العالم.



تجدر الإشارة إلى أن مدينة السلام شرم الشيخ تستعد لاستقبال إقامة فعاليات منتدى شباب العالم 2018 خلال شهر نوفمبر.