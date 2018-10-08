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ديني

الإفتاء توصي بالإكثار من العمل الصالح للفوز بنعمة لا تقدر بثمن

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 05:40 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية: "اجعل لحياتك قيمة، ولا تتركها تمرُّ في لهو ولعب ومشاغل؛ فتضيع بلا فائدة، فقال تعالى: «كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» الآية 35 من سورة الأحقاف، مشيرة إلى أن هناك نعمة لا تقدر بثمن.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه وفق الآية الكريمة ، يرون أنهم لم يعشوا إلا ساعة، لقلَّة ما فعلوه من الخير، منوهة بأنه إذا فضلك الله على بعض خلقه؛ فلا تغتر بفضله عليك متكبرًا على عباده، فقال الله تعالى: « فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ» الآية 9 من سورة الضحى.

وأضافت أن راحة البال نعمة لا تقدر بثمن، فقد تمتلك كنوز الأرض ولكنك قلق منغص العيش؛ لذا كن بجوار الخالق، يُصلح بالك، قال تعالى: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ» الآية 2 من سورة محمد.

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