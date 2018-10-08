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اقتصاد

الإسكان: جار الاستعلام عن 6000 حاجز لشقق الإعلان الثامن بمايو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:03 ص
مى عبدالحميد المدير
مى عبدالحميد المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى
آمنة عبدالعظيم
قالت مى عبدالحميد المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، إن عدد الوحدات المتاحة بمدينة 15 مايو لحاجزى الإعلان الثامن بلغ 4000 وحدة حتى الآن.

وأوضحت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أنه جار الاستعلام عن نحو 6000 حاجز بالإعلان لحصولهم على هذه الوحدات، ويتم عادة عمل استعلام عن عدد أكبر من الحاجزين حتى تتوزع الوحدات تلقائيا فى حالة رفض بعض العملاء على أصحاب الأولويات التي تليها.

وأشارت، إلى أنه جارى تنفيذ العديد من الوحدات ضمن المشروع بمدينة 15 مايو، وذلك بهدف منح أكبر عدد ممكن من الحاجزين لشقق، وفى حالة انتهاء الوحدات كاملة التشطيب وتبقى عملاء على أولوية الوزارة ضمن حاجزي الإعلان الثامن ممن لم يقوموا بالتحويل لمدينة أخرى أو يسحبوا مقدمات الحجز، سيقوموا بإعادة التقديم ضمن الإعلان العاشر المقرر طرحه خلال أيام، وستكون لهم الأولوية نظرا لوجودهم بقوائم الانتظار، على أن يتم التعاقد والتعامل على الوحدات وفقا للأسعار الجديدة للمشروع.

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