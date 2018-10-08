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ديني

هذا العمل يولد الألفة بين الزوجين وبه يبارك الله في المال والولد..فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:10 ص
الألفة بين الزوجين
الألفة بين الزوجين
أمل فوزي
قالت مي مرسي ، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، إن من الأمور التي تولد الألفة بين الزوجين، وجعل هناك بركة في المال والولد ، فضلًا عن الراحة النفسية، أن يشترك الزوجان وكذلك الأبناء في الأعمال الخيرية وأعمال البر والطاعة.

وأوضحت «مرسي» عبر البث بصفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن هذا ما حدث مع عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه، عندما أشرك زوجته معه في عمل الخير ، فلما كان يتفقد أحوال الرعية وجد أعرابيًا وزوجته كانت تتوجع من ألم الولادة، فسأله ما إذا كان بحاجة إلى مال أو نفقة أو مساعدة لمن يولد زوجته، فحينما أجابه الرجل ، ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه- إلى زوجته وقال لها: «هل لك في خير ساقه الله إليكي»، فسألته عن هذا الخير، ولما عرفت بأمر زوجة الأعرابي ذهبت معه لمساعدتها على الولادة بينما ذهب عمر يحمل للأعرابي المال والنفقة.

وتابعت: ومن هنا نجد أن الزوج لم يحرم أهل بيته وأسرته من نيل الأجر والثواب معه في الطاعة وعمل الخير، كما أنه طلب منهم المشاركة في الخير بأسلوب طيب هين لين، دون تعنيف، وكانت المشاركة في السر خير من العلانية، كما أنهم أسوة حسنة للأبناء منذ الصغر ، فمن شب على شيء شاب عليه.


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