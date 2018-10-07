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بعد حريق الراشدة .. دراسة بإنشاء مصنع للمخلفات الزراعية.. وتأييد برلماني كامل .. يعود باستفادة مادية ومعنوية... سينهي ظاهرة حرق قش الأرز... والبيئة في طريقها للنقاء

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:01 م
حريق الراشده
حريق الراشده
القسم السياسي
بدير عبدالعزيز: العام الحالي شهد تعاونا غير مسبوق من الفلاحين
سيد حجازي: إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يعود باستفادة مادية ومعنوية
خالد هلالي: مصر في حاجة ماسة لمصانع المخلفات الزراعية منذ زمن


تعاني الدولة المصرية منذ القدم من مشكلة حرق المخلفات الزراعية مثل قش الإرز أو القائها في الشوارع، ذلك الأمر الذي سبب العديد من المشاكل، فبجانب الأضرار الصحية الناتجة من دخان المخلفات، كالإصابة بالالتهابات التنفسية، الإصابة بحساسية الأنف أو الصدر أو الجلد، وزيادة معدلات سرطان الرئة، وإعاقة اكتمال نمو الرئتين للأجنة، تسبب ايضا الكثير من حوادث الطرق وخسائر في الارواح، لذلك تعد فكرة إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية في غاية الأهمية.

وفي هذا السياق، قال النائب بدير عبد العزيز عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إن هذ العام شهد تعاونا غير مسبوق من الفلاحين، وذلك بعدم حرق المخلفات الزراعية بأراضيهم سواء كان قش الأرز أو حطب القطن وأشجار الموز وعدم إلقائها بالشوارع. 

وأشار عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، إلى أن الفلاح المصري، أصبح ذي وعي وعلى دراية بما يدور حوله، مؤكدا أنه لا يريد الضرر لنفسه او لغيره، لذلك سيكون هناك تعاون وتقبل لهذه الفكر.

وأفاد بدير، أن مصر شهدت فترة سابقة كانت مليئة بالتلوث، بسبب حرق مخلفات الزراعة مثل قش الأرز والذي سبب المشاكل لكثير من الناس، كإنتشار االحوادث علي الطرق لانعدام الرؤية، والحاق الأذي بمرضي ضيق التنفس والاطفال وكبار السن.

من جانبه قال النائب خالد هلالي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن فكرة إنشاء مصانع للاستفادة من المخلفات الزراعية، مهمة للغاية مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت في أمس الحاجة لهذه المصانع منذ زمن بعيد.

وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر دولة زراعية، والعديد من سكانها يعملون في هذا المجال، فبعد انتهاء موسمهم الزراعي الملىء بالجهد والتعب وحصد المحصول، يتم التخلص من المخلفات الزراعية، إما بحرقها، أو إلقائها في الشوارع.

وأضاف هلالي، أن أسلوب التخلص منها، ضار بالبيئة والمجتمع، ولكن بإنشاء هذه المصانع سيتم الاستفادة منها ماديا، وتظل البيئة نظيفة.

وعقب على حريق قرية الراشدة، قائلا إنه يجب عمل حصر للأسر المتضررة وصرف تعويض مناسب لهم، بعدما أجبرو على الخروج من منازلهم التي التهما الحريق.

كما قال النائب سيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن وزارة البيئة جهة رقابية من الدرجة الأولي، من شأنها الحفاظ علي البيئة، وبالتالي جاءت فكرة انشاء مصنع للمخلفات الزراعية في وقتها، نظرا لما نعانيه من تلوث ناتج عن مخلفات الزراعة.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن الدولة تعاني من حرق المخلفات الزراعية منذ القدم، وذلك لعدم توفير حلول للمزارعين تقدم لهم طريقة جيده للتخلص منها.

وأثنى حجازي، بفكرة مصانع المخلفات، والاستفادة المادية والمعنوية التي تأتي من خلالها، كإنتاج علف للحيوانات والدواجن وانتاج السماد العضوي، وعدم تلوث البيئه بالدخان.


الجدير بالذكر أن وزيرة البيئة، أشارت الى أنه سوف يتم دراسة انشاء مصنع للمخلفات الزراعية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد، لتفقد موقع حريق قرية الراشدة بمركز الداخلة ، لمتابعة أعمال إخماد وتبريد الحريق والوقوف على ملابسات الحادث، وبحث آليات صرف التعويضات للأهالي.

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هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟