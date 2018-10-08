الأزهر يكشف عن عمل يجعلك تفوز بالسعادة الزوجية ورضا الله.. فيديو

قال أحمد أبو ضيف، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن كثيرا من الأزواج يشكون من عدم الراحة في بيته، ومن مشاكل ومشادات مع زوجته وأبنائه، ولا يعرف السبب.



وأوضح «أبو ضيف» عبر البث بصفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه كيف تحل البركة في منزل ليس فيه عبادة ولا طاعة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لاتَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ»، أي لا تجعلوها كالقبور معطلة عن الطاعة، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «مَثَلُ البَيْتِ الذي يُذكَرُ اللهُ فيه، والبيت الذي لا يذكرُ الله فيه مَثَلُ الحيِّ والميِّت».



وأكد أن المشاركة في الطاعة بين الزوجين من أهم أسباب السعادة والحصول على رضا الله سبحانه وتعالى، بأن يُذكر كل منهما الآخر بالوظيفة التي خلقه الله تعالى من أجلها، فقال الله تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » الآية 56 من سورة الذاريات، ومن أجمل صور المشاركة في الطاعة بين الزوجين، ذلك المشهد الجميل الذي رسمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للزوجين: «رحِمَ اللَّه رَجُلا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فصلىَّ وأيْقَظَ امرأَتهُ، فإنْ أَبَتْ نَضحَ في وجْهِهَا الماءَ، رَحِمَ اللَّهُ امَرَأَةً قَامت مِن اللَّيْلِ فَصلَّتْ، وأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فإِن أَبي نَضَحَتْ فِي وجْهِهِ الماءَ » .



واستشهد بما ورد عنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا»، مشيرا إلى أن الأمر بالمعروف واجب شرعي، فما بالنا بالزوجين.







