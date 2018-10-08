ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الأزهر يكشف عن عمل يجعلك تفوز بالسعادة الزوجية ورضا الله.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:00 ص
الأزهر
الأزهر
أمل فوزي
قال أحمد أبو ضيف، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن كثيرا من الأزواج يشكون من عدم الراحة في بيته، ومن مشاكل ومشادات مع زوجته وأبنائه، ولا يعرف السبب.

وأوضح «أبو ضيف» عبر البث بصفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه كيف تحل البركة في منزل ليس فيه عبادة ولا طاعة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لاتَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ»، أي لا تجعلوها كالقبور معطلة عن الطاعة، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «مَثَلُ البَيْتِ الذي يُذكَرُ اللهُ فيه، والبيت الذي لا يذكرُ الله فيه مَثَلُ الحيِّ والميِّت».

وأكد أن المشاركة في الطاعة بين الزوجين من أهم أسباب السعادة والحصول على رضا الله سبحانه وتعالى، بأن يُذكر كل منهما الآخر بالوظيفة التي خلقه الله تعالى من أجلها، فقال الله تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » الآية 56 من سورة الذاريات، ومن أجمل صور المشاركة في الطاعة بين الزوجين، ذلك المشهد الجميل الذي رسمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للزوجين: «رحِمَ اللَّه رَجُلا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فصلىَّ وأيْقَظَ امرأَتهُ، فإنْ أَبَتْ نَضحَ في وجْهِهَا الماءَ، رَحِمَ اللَّهُ امَرَأَةً قَامت مِن اللَّيْلِ فَصلَّتْ، وأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فإِن أَبي نَضَحَتْ فِي وجْهِهِ الماءَ » .

واستشهد بما ورد عنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا»، مشيرا إلى أن الأمر بالمعروف واجب شرعي، فما بالنا بالزوجين.



ترشيحاتنا

كارثة تهدد العالم بسبب أعقاب السيجارة

أحمد فلوكس يعلن ارتباطه بـ هنا شيحة بهذه الطريقة

علقة ساخنة لـ لص أثناء قيامه بسرقة ماشية بإيتاى البارود

بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل

للرجال فقط مشروب طبيعي لتقوية عضلة القلب احرص على تناوله قبل النوم

البحوث الإسلامية يوضح عقوبة من يغلق بابه في وجه جاره يوم القيامة

فوائد الكزبرة.. تخفض الكوليسترول وتعالج اضطرابات المسالك البولية

التموين: احتياطي السكر يكفي حتى أبريل المقبل

يخنق زوجته بالحزام بسبب إهانته في كفر الدوار

8 أسباب صادمة للصداع المستمر عليك بعلاجها أولا

أسعار الذهب اليوم الاثنين

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور

10 صور لإطلالات ياسمين عز مذيعة إم بى سي مصر أثارت الجدل

درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور

فيديو

كثافات مرورية على المحاور الرئيسية كافة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو
بعد إطلاق الأبليكيشن.. ازاي تحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول
عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو
أحمد سامي: مهمة تدريب النجوم مجازفة مثل الأهلي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟