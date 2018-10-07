ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

هكذا هنأ خالد سليم جمهوره بذكرى انتصارات أكتوبر

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:57 م
صدى البلد
ياسمين سامي
هنأ الفنان خالد سليم، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" الشعب المصرى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

نشر سليم تغريدة قائلا : "تهنئة كلها فخر وعِزّة وشموخ لمصر وكل شعب مصر بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر .. أعز الله وطننا الحبيب وجيشنا العظيم وتحية لكل شهداء حرب أكتوبر .. الذين رووا تراب هذا البلد بدمائهم".

وأعلن الفنان خالد سليم عن انتهائه من تسجيل اغنية "لسة كبير " ، والأغنية من كلمات الشاعر وليد الغزالي وألحان الفنان الجميل كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب.

من ناحية أخرى، ينتظر خالد سليم عرض مسلسل أبواب الشك، والذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم لقاء الخميسي وجيهان خليل وتامر شلتوت.

ترشيحاتنا

شاهد.. آخر ظهور لقتلة الرئيس السادات قبل الإعدام بساعات

تايسون سائق التاكسي الـ فول بورد: مثلجات ومياه ومسليات للزبون.. كأنه في بيته

الإنتربول الدولي يكشف عن موعد انتخاب رئيسه الجديد بعد اعتقال هونج وي

شاهد.. قناة تليفزيونية تسخر من رياض محرز بطريقة كوميدية بسبب ضربة جزاء ليفربول

تفاصيل مثيرة حول نجاة المصري الوحيد ليلة غرق تيتانيك .. صور

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

نجل جمال خاشقجي يكشف تفاصيل آخر اتصال مع والده قبل اختفائه في تركيا

الأرصاد تفجر مفاجأة عن درجات الحرارة وتوجه تحذيرا للسائقين

تعادل مانشستر سيتي وليفربول وتألق محمد صلاح والسيتي يواصل صدارة البريميرليج

الاهلي يواجه الوصل الاماراتي ومنافسه مصرية للزمالك فى البطولة العربية .. صور

أهلاوي واسمه أحمد حسانين.. حكاية صورة مجند ارتدى قميص الزمالك في معسكر تدريب حرب أكتوبر.. صور

الاتحاد يضرب الأهلي بالهدف الثالث عن طريق ديديه .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

الداخلية تنظم زيارات للأطفال بلامأوى لعدد من الجهات الشرطية

فيديو

رضا شحاتة يوضح شروط التعاقد مع اللاعبين الجدد في الأهلي.. فيديو
أحمد سامي: لا يوجد فريق ضامن الفوز.. وخسارة الأهلي دليل.. فيديو
الاتحاد السكندري يحدد قيمة مكافأة لاعبيه بعد الفوز على الأهلي.. فيديو
مذيع يفاجئ زميلته بطلب يدها ويلبسها الدبلة على الهواء: مكنتش أتخيل.. فيديو
خالد قمر: أنا محظوظ على الأهلي.. ونفسي أكون هداف الدوري ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟