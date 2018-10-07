هكذا هنأ خالد سليم جمهوره بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ الفنان خالد سليم، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" الشعب المصرى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



نشر سليم تغريدة قائلا : "تهنئة كلها فخر وعِزّة وشموخ لمصر وكل شعب مصر بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر .. أعز الله وطننا الحبيب وجيشنا العظيم وتحية لكل شهداء حرب أكتوبر .. الذين رووا تراب هذا البلد بدمائهم".



وأعلن الفنان خالد سليم عن انتهائه من تسجيل اغنية "لسة كبير " ، والأغنية من كلمات الشاعر وليد الغزالي وألحان الفنان الجميل كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب.



من ناحية أخرى، ينتظر خالد سليم عرض مسلسل أبواب الشك، والذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم لقاء الخميسي وجيهان خليل وتامر شلتوت.