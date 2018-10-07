العثور على جثة شاب بجوار مساكن الأولى بالرعاية بملوي

عثر مسئول الأمن الإدارى التابع لمستشفى ملوى العام، جنوبى المنيا، على شاب مصاب بصعق كهربائى بجوار مساكن الأولى بالرعاية.



تلقى مركز شرطة ملوى، بلاغًا من مسئول الأمن الداخلي بمستشفى ملوى العام يفيد بعثوره على شاب عشريني مصاب بحروق من الدرجة الثانية بجوار "كشك الكهرباء" الواقع جنوب المستشفى التابع للمساكن الأولى بالرعاية، وبه آثار صعق كهربائى.



وبانتقال قوات الأمن تبين أن المصاب "ع - م- و"، 20 عاما، كائن بعزبة عمرو التابعة لقرية سنجرج بملوى، وأظهر التقرير الطبى المبدئى بأنه مصاب بصعق كهربائى وبه نسبة حروق تتخطى 15% وجروح بالوجه والصدر.



وتحرر المحضر اللازم، وتم تحويلة إلى مستشفى المنيا العام وكلفت المباحث بالتحقيق فى الواقعة.