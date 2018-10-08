ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المركزي: ارتفاع أرصدة الأوراق المالية في البنوك لـ1.72 تريليون جنيه يوليو الماضي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:15 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
ارتفع إجمالي حجم الأوراق المالية بالبنوك لـ 1.722 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.7 تريليونا في يونيو السابق له بفارق22 مليار جنيه ومقارنة بـ 1.66 تريليونا في مايو السابق له بزيادة بلغت 62 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن حجم الأوراق المالية بالقطاع الحكومي بلغت 1.624 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.6 تريليونا في الشهر السابق له ومقارنة بـ 1.59 تريليون جنيه بنهاية مايو 2018.

ووصلت حصيلة الأوراق المالية بالقطاع العام لـ 514 مليون جنيه مقابل 600 مليون في يونيو الماضي ومقارنة بـ 625 مليونا في مايو السابق له، وبلغت حصيلة الاوراق المالية بالقطاع الخاص لـ 78.74 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 79.1 مليار في يونيو السابق ومقارنة بـ 77.9 مليار جنيه في مايو 2018.

وذكر التقرير ان حجم الاوراق المالية بالقطاع الخارجي بلغت 18.11 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 18.5 مليار في الشهر السابق له ومقارنة بـ 18.342 مليار في مايو 2018.

ترشيحاتنا

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

الاتحاد السكندري يحدد قيمة مكافأة لاعبيه بعد الفوز على الأهلي.. فيديو

توحيد مجدي يروي قصة استشهاد شقيق الرئيس السادات في حرب أكتوبر.. فيديو

القنصل السعودي بإسطنبول يكشف سر وجود جمال خاشقجي في القنصلية

رسالة نارية من إبراهيم سعيد لمدرب الأهلي بعد الهزيمة من الاتحاد

أسطورة تشيلسي يعلن اعتزال كرة القدم نهائيا

75 دقيقة.. سيطرة أهلاوية وصمود من الاتحاد للحفاظ على التقدم.. فيديو

العقيد حاتم صابر يكشف حقائق جديدة عن رأفت الهجان وأشرف مروان

أزمة في بلغاريا بعد العثور على جثة صحفية مخنوقة بعد اغتصابها.. صور

صاحب مبادرة خفض أسعار السلع في مصر الجديدة يكشف تفاصيل الفكرة

اليوم .. محاكمة الفنانة مريهان حسين في قضية كمين الهرم

وليد صلاح الدين ينصح لاعبي الاتحاد: شوية ثبات انفعالي .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

الداخلية تنظم زيارات للأطفال بلامأوى لعدد من الجهات الشرطية

فيديو

نصر سالم: سرية مصرية قهرت لواء وكتيبة دبابات وأخرى مظلات إسرائيلية في 56
اللواء نصر سالم : قوات الاستطلاع لم تنسحب بعد 67
طريقة عمل بارز الشوفان الصحي بسعرات حرارية أقل
توحيد مجدي يروي قصة استشهاد شقيق الرئيس السادات في حرب أكتوبر.. فيديو
وليد صلاح الدين ينصح لاعبي الاتحاد: شوية ثبات انفعالي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟