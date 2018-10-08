المركزي: ارتفاع أرصدة الأوراق المالية في البنوك لـ1.72 تريليون جنيه يوليو الماضي

ارتفع إجمالي حجم الأوراق المالية بالبنوك لـ 1.722 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.7 تريليونا في يونيو السابق له بفارق22 مليار جنيه ومقارنة بـ 1.66 تريليونا في مايو السابق له بزيادة بلغت 62 مليار جنيه.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن حجم الأوراق المالية بالقطاع الحكومي بلغت 1.624 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.6 تريليونا في الشهر السابق له ومقارنة بـ 1.59 تريليون جنيه بنهاية مايو 2018.



ووصلت حصيلة الأوراق المالية بالقطاع العام لـ 514 مليون جنيه مقابل 600 مليون في يونيو الماضي ومقارنة بـ 625 مليونا في مايو السابق له، وبلغت حصيلة الاوراق المالية بالقطاع الخاص لـ 78.74 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 79.1 مليار في يونيو السابق ومقارنة بـ 77.9 مليار جنيه في مايو 2018.



وذكر التقرير ان حجم الاوراق المالية بالقطاع الخارجي بلغت 18.11 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 18.5 مليار في الشهر السابق له ومقارنة بـ 18.342 مليار في مايو 2018.

