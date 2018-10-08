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ديني

قراءة القرآن في الصلاة بهذه الطريقة لا تجزئ وتحرمك ثواب التلاوة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:57 ص
قراءة القرآن في الصلاة
قراءة القرآن في الصلاة
أمل فوزي
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الله عز وجل جعل النظر إلى الأشياء المعظمة عبادة، كالنظر فى المصحف، فهو عبادة وياخذ عليها الإنسان ثواب، فلو قرأ يأخذ ثوابا أكثر.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال : «ما حكم قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان في خارج الصلاة وفي الصلاة ؟»، أن تلاوة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان لا تعتبر قراءة، ولا يثاب عليها ثواب القراءة، وإنما هي تدبر للقرآن، ويرجى أن يثاب عليها المسلم.

وأضافت قال ابن حجر في فتح الباري: ونقل عن بعض العارفين قال: الذكر على سبعة أنحاء.. فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء، أما في الصلاة فيجب تحريك اللسان حتى تكون الصلاة مجزئة، فقال ابن الحاجب في كتاب الصلاة: «ولا يجوز إسرار من غير حركة لسان ؛ لأنه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأ وإنما فكر».





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