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أخبار البلد

وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:42 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن منظمات المجتمع المدني سر النجاح في كثير من المبادرات، لافتة إلى أن المجتمع المدني هو رمز للحضارة وذلك خلال حضورها مؤتمر "مصر خالية من فيروس سي ٢٠٢٠" ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه جمعية محبي مصر السلام بأحد فنادق القاهرة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، في كلمتها خلال المؤتمر، إلى تكليف الرئيس بالقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والدقيقة، 

وأضافت أن مبادرة وزارة الصحة والسكان "١٠٠ مليون صحة"، التي بدأت بمبادرة المسح الطبي لفيروس سي والأمراض غير السارية في ٩ محافظات، لافتة إلى أن شعار (١٠٠مليون صحة) تبنته الوزارة لجميع مشروعاتها القادمة بما فيها الخاص بالقضية السكنية، ومن ثم الخاص بالتأمين الصحي والذي يتم العمل عليه الآن.

وتابع: أن المسح الطبي تحدٍ كبير، والمجتمع المدني دوره أصيل قائلة "أيدينا في أيديكم"، لافتة إلى دورهم في حشد المواطنين للمسح، مؤكدةً أن الدولة لم تبخل بأي من الإمكانيات لتلك المبادرة، مشيرةً إلى أن تلك المبادرة ستنقل مصر نقلة اقتصادية، معللة بوجود شباب كثيرين بمصر وبهذه المبادرة يصبح الشباب أصحاء.

وقالت "زايد"، إن المجتمع المدني هو رمز الحضارة، وقوته هي قوة للدولة، لافتة إلى أننا نبني على نجاحات ما سبقنا وشكرت الدكتورة عادل العدوي وزير الصحة السابق على ما بذله من جهد في ملف فيروس سي، مؤكدةً أننا نحتاج إلى دعم مؤسسي ومع وجود المجتمع المدني تكمن قوة الحضارات مسترشدةً بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن منظمات المجتمع المدني. 

ودعت وزيرة الصحة والسكان المجتمع المدني للمشاركة في مشروعات وزارة الصحة كشريك أصيل، لافتة إلى التعاون البناء في تشغيل المستشفيات مثل مستشفى العديسات من قبل جمعية الأورمان، موضحةً أن المريض مسئولية وزارة الصحة، وسندعم المجتمع المدني والقطاع الخاص للنهوض بالمنظومة الطبية.

ورحبت وزيرة الصحة والسكان بمبادرة من أحد الحاضرين لتطوير مهنة الطب، قائلة "مكتبي مفتوح لأي تطوير وأفكار بناءة"، مشيرةً إلى تحسين أخلاقيات المهنة يكفي لتنظيم المهنة كلها.

وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل
وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح المبادرات وشريك أصيل

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