عمرو كمال: مصر كانت على شفا الإفلاس لولا قرار الإصلاح الاقتصادي

قال عمرو كمال، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن هناك عامين مرا علي بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأ من نقطة الصفر بعد الانهيار الاقتصادي الشديد في كل المجالات خلال ثورة 2011، مؤكدا أن الدولة المصرية كانت على شفا الإفلاس الكامل.



وأوضح كمال خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية اكسترا نيوز، أن هناك العديد من الدول التي أعلنت إفلاسها في وقت سابق مثل الأرجنتين، وتركيا ودول أمريكا اللاتينية، حيث تعجز الحكومات عن سداد المدفوعات أو تقديم الخدمات للمواطن بكافة المجالات.



وأشار، إلي أن المشاكل والأزمات التي كانت تواجه مصر في البنزين، والكهرباء والغاز، كادت تدفع بها إلى حافة الهاوية، وواجهت مصر العديد من المشاكل الكارثية.