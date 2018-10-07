الأوقاف ترد على إغلاق حمامات المساجد: إجراء وقائي لمنع تلوث المياه

علّق الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على قرار الوزارة بمنع صرف مجاري المساجد على النيل، قائلًا "إجراء وقائي لمنع تلوث مياه النيل".





وأضاف "طايع"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الهدف من قرار الوزارة الحفاظ على مياه النيل، وجميع الموارد المائية التي يلجأ إليها الإنسان، إضافةً إلى عدم الإضرار بصحة المواطنين.





وأوضح أنه سيتم إنشاء "صرف المجاري" بالمساجد على حساب وزارة الأوقاف وتوفير خزانات داخل المساجد وغير ذلك سيتم إغلاق دورات المياه التي تصرف على المياه التي تنفع المواطنين.





وأكد رئيس قطاع الديني، أنه حتي الآن سيتم إغلاق دوريات المياه، مشيرًا إلى استمرار جميع الاحصائيات بجميع مساجد التي تقوم بالصرف داخل مياه النيل لمعرفة العدد الكلى من أجل إنهاء الإجراءات.