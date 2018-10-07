ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الأوقاف ترد على إغلاق حمامات المساجد: إجراء وقائي لمنع تلوث المياه

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:53 م
الشيخ جابر طايع
الشيخ جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف ،
حسام الحارتي
علّق الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على قرار الوزارة بمنع صرف مجاري المساجد على النيل، قائلًا "إجراء وقائي لمنع تلوث مياه النيل".

وأضاف "طايع"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الهدف من قرار الوزارة الحفاظ على مياه النيل، وجميع الموارد المائية التي يلجأ إليها الإنسان، إضافةً إلى عدم الإضرار بصحة المواطنين.

وأوضح أنه سيتم إنشاء "صرف المجاري" بالمساجد على حساب وزارة الأوقاف وتوفير خزانات داخل المساجد وغير ذلك سيتم إغلاق دورات المياه التي تصرف على المياه التي تنفع المواطنين.

وأكد رئيس قطاع الديني، أنه حتي الآن سيتم إغلاق دوريات المياه، مشيرًا إلى استمرار جميع الاحصائيات بجميع مساجد التي تقوم بالصرف داخل مياه النيل لمعرفة العدد الكلى من أجل إنهاء الإجراءات.

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 7-10-2018 .. بث مباشر

تطورات جديدة في أزمة خصم 6 نقاط من الزمالك

صور وفيديوهات مروعة من سيول شمال إيران

تحرير طفل خطفه تشكيل عصابي وطلب فدية مليوني جنيه بسوهاج.. فيديو

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

النيران الصديقة تضع الاتحاد في المقدمة بهدف أول في شباك الأهلي.. فيديو

شاهد.. وفاة سائق متهور بعد اصطدامه بطائرة f-18 في مطاردة أمنية

نجل جمال خاشقجي يكشف تفاصيل آخر اتصال مع والده قبل اختفائه في تركيا

الاتحاد يتقدم على الأهلي 2 - 1 قبل نهاية الشوط الأول بقدم خالد قمر.. فيديو

الاهلي يواجه الوصل الاماراتي ومنافسه مصرية للزمالك فى البطولة العربية .. صور

هل الشاي الأخضر بيخسس؟

أحمد موسى يكشف بالدليل: خطيبة جمال خاشقجي التركية عميلة لقطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

الداخلية تنظم زيارات للأطفال بلامأوى لعدد من الجهات الشرطية

فيديو

باريس سان جيرمان يتقدم على ليون بهدف نيمار في الشوط الأول .. فيديو
صاحب مبادرة خفض أسعار السلع في مصر الجديدة يكشف تفاصيل الفكرة
الاتحاد يخطف الأهلي بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول .. فيديو
شاب فلسطيني: منتدى العالم للشباب فرصة لتوضيح الحقائق عن فلسطين
الاتحاد يتقدم على الأهلي 2 - 1 قبل نهاية الشوط الأول بقدم خالد قمر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟