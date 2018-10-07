صاحب مبادرة خفض أسعار السلع في مصر الجديدة يكشف تفاصيل الفكرة

قال اللواء كمال الطلاحي، صاحب مبادرة خفض أسعار السلع في مصر الجديدة، إن ارتفاع أسعار السلع في مصر مشكلة يعاني منها جميع فئات الشعب، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي للتفكير في هذه المبادرة.



وأشار"الطلاحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد" المُذاع عبر فضائية "تن"،: «لازم إحنا كمواطنين نفكر إزاي نحل المشكلة علشان إحنا إللي بنتأثر بيها».



وأشار: «روحت سوق العبور واتفقت مع أحد التجار وتعرفت عليه فكرة إننا نشتري السلعة منه بسعر الجملة ونبيعها في المجمعات الاستهلاكية بنفس السعر»، موضحا: «تكلفة النقل ومكسب التجار بسيطة هتكون من الاشتراك الشهري اللي هيتعمل للمواطنين».



وأكمل: «الفكرة بسيطة هنعمل اشتراك شهري 30 جنيها للمواطنين، إللي عايزين يشتروا، ويكون فيه بطاقة يدخل بيها المجمع».



ولفت إلي أن المبادرة ليست مقتصرة على الأسواق فقط، معقبا: «لو فيه مزارع هتدينا بنفس السعر هناخد منها».