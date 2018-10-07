شاهد.. لاميتا فرنجية برفقة ابنها جاستن ووالدتها

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام، صور ببلدة إهدن اللبنانية تجمعها بوالدتها ونجلها الوحيد "جاستن"وظهرت "لاميتا" وهي ترتدي ملابس كاجوال.



يذكر أن لاميتا فرنجية، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلّت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005.



وشاركت في مسلسل عصر الحريم، ومسيو مبروك أبو العلمين حمودة مع النجم محمد هنيدي، ويعتبر فيلم محترم إلا ربع من الفنان محمد رجب وأنا بضيع يا وديع، وعمر وسلمى 3 مع المطرب تامر حسنى، 365 يوم سعادة مع الفنان أحمد عز، وحد سامع حاجة من أبرز أعمالها السينمائية في مصر.