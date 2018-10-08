نائب يطالب بإعدام المتاجرين في الأدوية المغشوشة

طالب النائب مصطفى أبو زيد عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، بمعاملة المتاجرين في الأدوية معاملة المتهمين بالخيانة العظمى.



وقال "أبو زيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الأدوية تعتبر مسألة أمن قومي، والاتجار بها، يعنى الاتجار بأرواح المواطنين، ويمثل خيانة كبيرة، يجب مواجهتها بأشد العقوبات، لتصل إلى حد الإعدام.



وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، أن معظم الأدوية التي يتم تداولها فى السوق السوداء، مهربة، مستبعدًا أن يكون هناك صيدليات تتاجر في الأدوية المغشوشة.