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أخبار البلد

سفير كييف: الأوكران يعشقون شرم الشيخ والغردقة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:47 م
سفير أوكرانيا يتحدث
سفير أوكرانيا يتحدث لصدى البلد
مــحـــمــــد مــجــــدي
قال هينادي لاتي، سفير أوكرانيا لدى جمهورية مصر العربية، إنه زار مصر للمرة الأولى عام 1994 للدراسة، وتكررت الزيارة مرات عديدة، إلى أن تم تعيينه سفيرًا لأوكرانيا في مصر في فبراير عام 2015.

وأضاف "لاتي"، في حوار خاص لـ"صدى البلد"، ينشر لاحقا، أنه كتجربة شخصية فإنه يحب جدا زيارة مدينتي شرم الشيخ والغردقة، وأيضًا يحب الرحلات النيلية التي يتم تنظيمها بين مدينتي الأقصر وأسوان والمناطق السياحية التي تمر بها هذه الرحلات.

وأكد سفير أوكرانيا في القاهرة أن الأوكرانيين يحبون جدا زيارة مصر خصوصا مدن جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة، كما أنهم سيبدأون رحلاتهم إلى مدن شمال مصر على البحر الأبيض المتوسط مثل مدينة الإسكندرية.

وأوضح أن أوكرانيا تحتل المرتبة الثانية بعد ألمانيا في عدد السياح الوافدين إلى مصر، إذ إن عدد السياح الأوكران في 2016 بلغ 450 ألف سائح، وفي عام 2017 بلغ عددهم 777 ألف سائح أوكراني، وفي نهاية العام الجاري 2018 يتوقع أن يزداد عدد السياح الأوكران إلى مصر إلى مليون سائح أوكراني.

كما وجَّه سفير أوكرانيا الدعوة للمصريين لزيارة أوكرانيا سواء على سبيل الاستثمار أو السياحة العلاجية.
سفير كييف: الأوكران يعشقون شرم الشيخ والغردقة
سفير كييف: الأوكران يعشقون شرم الشيخ والغردقة
سفير كييف: الأوكران يعشقون شرم الشيخ والغردقة
سفير كييف: الأوكران يعشقون شرم الشيخ والغردقة
سفير كييف: الأوكران يعشقون شرم الشيخ والغردقة
سفير كييف: الأوكران يعشقون شرم الشيخ والغردقة
سفير كييف: الأوكران يعشقون شرم الشيخ والغردقة

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