عبد الغفار يعرض رؤية تطوير التعليم العالي أمام 80 دولة.. ويبحث إنشاء فرع لجامعة يابانية بمصر.. ويعد بإزالة أي عقبة أمام علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي يعد بتذليل أي عقبات تواجه العلماء المصريين باليابان

عبد الغفار يستعرض رؤية تطوير التعليم العالي أمام 80 دولة

بحث إنشاء فرع لجامعة يابانية بمصر



التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعدد من المبعوثين وأساتذة الجامعات المصريين العاملين في الجامعات اليابانية، بحضور الدكتور هاني عبد العزيز الشيمي المستشار الثقافي، والدكتورة هانم أحمد عبد الفتاح الملحق الثقافي بالملحقية الثقافية المصرية في اليابان.



وبحث عبد الغفار، خلال اللقاء سبل تقديم الدعم الكامل لهؤلاء العلماء؛ لمساعدتهم على إنجاز مهامهم العلمية على الوجه الأكمل، والاستفادة القصوى من أدوات البحث العلمي والتكنولوجيا في اليابان، لبناء منظومة بشرية مؤهلة تخدم جميع قطاعات الدولة المصرية مستقبلا.



واستمع الوزير، لبعض مشاكل المبعوثين المصريين باليابان؛ ووعد بحلها وتذليل كافة العقبات التى تواجههم فى أسرع وقت ممكن، لتيسير دراستهم بالخارج.



أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص مصر على دعم وتعزيز علاقات التعاون مع اليابان في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية فى مصر، مشيدا بالمستوى المتميز لهذه العلاقات بين البلدين.



استعرض عبد الغفار، رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم العالي، وذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأول لاجتماعات الدورة 15 لمنتدى العلوم والتكنولوجيا فى المجتمع بمدينة كيوتو اليابانية، والذي افتتحه شينزو آبيه - رئيس الوزراء الياباني، بمشاركة 80 دولة على مستوى العالم.



وترتكز الاستراتيجية على عدة محاور منها: إتاحة التعليم، والمساواة، والتنافسية، والجودة، والعالمية، وربط الخريجين بسوق العمل، واجتذاب الجامعات الأجنبية المرموقة لإنشاء فروع لها فى مصر، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، والتركيز على اقتصاد المعرفة.



وأكد اشينزو آبيه، رئيس الوزراء الياباني، أن اليابان تتوجه بقوة نحو تطبيق منظومة الابتكار في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أن الحكومة اليابانية شكلت مجلسًا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار برئاسته، لكي تعمل خلال الفترة القادمة على اكتشاف المواهب سواء داخل الجامعات أو خارجها.



وأشار آبيه، خلال فعاليات منتدى العلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إلى ضرورة ربط الجامعات اليابانية بالصناعات المختلفة مما يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد القومي الياباني بمشاركة عدد من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا ومؤسسات التمويل العالمية من داخل اليابان وخارجها، وقطاع الاستثمار في البحث العلمي في الشركات العالمية.



من جانبه أكد كوجي أومي، رئيس المنتدى إلى أهمية أدوات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار في بناء مجتمع حضاري اقتصادي يمتلك أدواته لمواجهة مشكلاته ووضع حلول لها.



ومن جانبه استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم العالي والتى تركز على عدة محاور منها: إتاحة التعليم، والمساواة، والتنافسية، والجودة، والعالمية، وربط الخريجين بسوق العمل، واجتذاب الجامعات الأجنبية المرموقة لإنشاء فروع لها فى مصر، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، والتركيز على اقتصاد المعرفة.



وأوضح ياماناكا، لأستاذ بجامعة كيوتو والحاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2012 إلى ضرورة توفير علاج آمن لكل الأفراد على مستوى العالم وعدم المغالاة في سعر الدواء الناتج من استخدام أدوات البحث العلمي والتكنولوجيا، فضلًا عن استغلال الاكتشافات الحديثة في توفير علاج منخفض الثمن للجميع.