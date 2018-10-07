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رئيس السكة الحديد: أبليكيشن حجز تذاكر القطارات سيقضي على السوق السوداء .. والحجز يتم عن طريق الاسم والرقم القومي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:31 م
صدى البلد
- رئيس هيئة السكة الحديد:
-أبليكيشن حجز تذاكر القطارات سيقضي على السوق السوداء
-الحجز يتم عن طريق الاسم والرقم القومي
- إقبال كبير على حجز التذاكر عن طريق الأبليكيشن الجديد
- ينفى وجود ثغرة بأبليكيشن حجز التذاكر

قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن أبليكيشن حجز تذاكر القطارات سيقضي على السوق السوداء، مشيرًا إلى أن الحجز يتم عن طريق الاسم والرقم القومي.

وأضاف "رسلان"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه يوجد إقبال كبير على حجز التذاكر عن طريق الأبليكيشن الجديد، حيث تم حجز أكثر من 12 ألف تذكرة في أول أيامه، مشيرا إلى أن الحجز لا يتم إلا بعد دفع رسوم التذكرة عن طريق الفيزا كارد.

نفى المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، ما نشر عن وجود ثغرة في "أبليكيشن السكة الحديد" بسبب تحصيل رسوم التذكرة داخل عربة القطار، مؤكدًا أن حجز التذكرة لا يتم إلا بعد دفع الرسوم من خلال الفيزا كارت.

وأضاف "رسلان"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحجز يتم بالاسم والرقم القومي، ودور الكمسرى يقتصر فقط على التأكد من الحجز، عن طريق كشف بالأسماء مثلما يحدث في حالة حجز التذكرة العادية.

وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قد أعلن عن إطلاق أول برنامج على الهاتف المحمول اعتبارًا من أمس السبت الموافق السادس من أكتوبر 2018 تزامنًا مع الاحتفال بأعياد أكتوبر المجيدة، وذلك من خلال توفير برنامج جديد للاستعلام والحجز من خلال التليفون المحمول.

وقال وزير النقل إن هذا التطبيق يأتي لمواكبة التقدم التكنولوجي وزيادة منافذ بيع التذاكر وتوفير المعلومات اللازمة من مواعيد القطارات وأسعار التذاكر، وكذلك التيسير على ركاب السكك الحديدية في حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل دون جهد وتوفيرا للوقت.

وأضاف الوزير أن برنامج الحجز عن طريق الهاتف المحمول يقوم بتسهيل عملية الاستعلام والحجز على القطارات ما يوفر له الوقت والجهد وسهولة التواصل مع الركاب وتلقى المقترحات وإبلاغ العملاء بأي أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء لوجود أسماء الركاب على التذكرة وبكشف مشرف القطار.

ومن جانبه أشار المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أن البرنامج يتم تحميله من على المتجر الإلكتروني (Play store) فى الموبايل باسم (قطارات مصر حجز واستعلام) وسيتم لاحقًا توفير نسخة من البرنامج على (Apple store) ويتم تحميل البرنامج وتسجيل الدخول ثم يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديه حساب من قبل على الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر وبعد ذلك يتم من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة ويقوم الراكب بحجز المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب، إضافةً إلى وجود شاشة المقترحات بإرسال أى مقترحات حيث يتم دراستها وتنفيذ ما هو متاح للتنفيذ.

جدير بالذكر أن هذا التطبيق تنفيذ شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي» الذراع التكنولوجية لوزارة النقل وهي إحدى الشركات هيئة السكك الحديدية المتخصصة في مجال نظم المعلومات.

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