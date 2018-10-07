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أخبار العالم

مجلس الأمن يدعو لإطلاق حوار بشأن استخدام أجهزة تصويت خلال الانتخابات الرئاسية الكونغولية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:51 م
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
أ ش أ
دعا مجلس الأمن الدولي، لجنة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إطلاق حوار يهدف إلى حل الخلاف القائم بشأن استخدام أجهزة تصويت خلال الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في البلاد في نهاية ديسمبر القادم.
 
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن السفير الفرنسي فرانسوا ديلاترى رئيس الوفد الدولي المشترك الموفد إلى الكونغو الديمقراطية، أن مجلس الأمن يرغب في أن تتوصل لجنة الانتخابات الكونغولية إلى إجماع موسع بشأن استخدام أجهزة التصويت خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث يثير الأمر خلافات بين بعض مرشحي الرئاسة وزعماء المعارضة.

وكان الوفد الدولي - الذي يضم في عضويته سفيري لاتفيا وغينيا الاستوائية - اجتمع مع رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا وزعماء المعارضة والمجتمع المدني، علاوة على لجنة الانتخابات، حيث أعلن رئيس الوفد أن الأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم الفني، مؤكدًا الثقة في أن عملية تنظيم التصويت تعتبر هامة وحيوية في الكونغو الديمقراطية.

وكان المتحدث باسم حكومة الكونغو أعلن مؤخرًا أن الرئيس جوزيف كابيلا لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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