100 مليون صحة خيال علمى .. هالة زايد تطلق المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على فيروس سى ديسمبر المقبل.. وإعادة أخلاقيات مهنة الطب مرة أخرى على رأس أولوياتها

وزيرة الصحة:



إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على فيروس سى ديسمبر المقبل



الأورمان تبدأ أولى مشاركات المجتمع المدني في منظومة الصحة



أسماء فريق عمل القضاء على فيروس سي ستكتب بحروف من ذهب



إنهاء 29 ألف حالة ضمن القضاء على قوائم الانتظار



إعادة أخلاقيات مهنة الطب مرة أخرى على رأس أولوياتي



100 مليون صحة خيال علمي.. ومهمتي إعادة الهيبة والثقة للطبيب



التشاور مع وزير التربية والتعليم لإعادة العيادات النفسية للمدارس





أثنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في المشاركة في المنظومة الصحية.



وأضافت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي لجمعية مصر السلام، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم البدء في خطة مشاركة المجتمع المدني في المستشفيات الجديدة وليس مستشفيات قديمة على أن تقوم وزارة الصحة بإمداد المجتمع المدني بميزانية المستشفيات التي تقوم بإدارتها، موضحة أنه تم الاتفاق مع جمعية الأورمان على إدارة مستشفى العديسات الجديدة كمركز للقلب.



وأكدت أن المجتمع المدني له دور كبير وسجله ناجح في تجاربه السابقة، لذا جاءت التوجيهات الرئاسية.



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن فريق عمل قوائم الانتظار والمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، لهم كل الاحترام والتقدير على ما بذلوه من جهد لإنجاز تلك الملفات وستُحفر أسماؤهم من ذهب في التاريخ.



وأضافت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي لجمعية مصر السلام، أن تلك المبادرات لم تكن لتنجح لولا المساندة الرئاسية والإرادة التي كانت داعمة في كل الخطوات والمراحل.



قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من التوجيهات الرئاسية الخاصة بقوائم الانتظار قبل المدة المحددة بـ 3 أشهر، وجار العمل على مع قوائم أخرى.





وأضافت «زايد»، خلال مؤتمر صحفي لجمعية مصر السلام، أنه تم إنهاء 1788 حالة مسجلة على قوائم الانتظار في المرحلة الأخيرة بإجمالي عدد 29 ألف حالة، وتم هذا النجاح بتكاتف الجمعيات الأهلية مع وزارة الصحة.



قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الملف الكبير الذي تعمل عليه حاليا هو إعادة أخلاقيات المهنة الي الفريق الطبي، وهو ما يعيد للطب هيبته واحترامه.



وتابعت قائلة: تعلمنا من الاساتذة الكبار في الطب أن المريض يحتاج المعاملة الحسنة والخدمة الطبية الجيدة.



وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي لجمعية مصر السلام، ان الملف الخاص بإعادة اخلاقيات المهنة لو تم انجازه فهذا يكفيها حتي لو لم توفق في أي ملفات اخرى.



وأكدت الوزيرة ، أن هناك خطة للمسح الشامل من فيروس سي لطلاب المدارس من عمر 12 عاما حتي 18 عاما بعد توافر العلاج الخاص بهم.

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مهمتها الاولي تتمثل في عودة هيبة الطبيب المصري وثقته في نفسه مرة أخري، مشيرة الي اننا لدينا نماذج مضيئة من الاطباء والفريق الطبي المصري .



وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي ، أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لمسح فيروس سي والامراض غير السارية تعد خيالا علميا لم يحدث من قبل في أي دولة في العالم علي مر التاريخ.



وأكدت وزيرة الصحة، أنه على الصعيد الوقائي هناك حملات مستمرة علي عيادات الاسنان والخاصة من أجل التأكد من تطبيق آليات مكافحة العدوى.



أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية لتلاميذ المدارس، مشيرة إلى أن هناك عقبة تواجه الوزارة في سبيل تحقيق هذا الهدف تتمثل في ندرة الأطباء النفسيين.



وقالت زايد، خلال مؤتمر صحفي لجمعية مصر السلام، إنها ستدرس مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي آلية عودة العيادات النفسية مرة أخرى، موضحة أن إنفاق المال على صحة الأطفال وخروج أجيال أصحاء أمر جيد للغاية ويعد من أفضل الاستثمارات.



عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم، الأحد، اجتماعا تحضيريا لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس"سى" والكشف عن الأمراض غير السارية «ضغط، سكر، سمنة» تحت شعار "100 مليون صحة" والتى من المقرر انطلاقها فى ديسمبر القادم وتنتهي فبراير 2019، بـ11 محافظة من محافظات الجمهورية.حضر الاجتماع مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، اللواء سيد الشاهد ورئيس قطاع الرعاية الأساسية، الدكتورة سعاد عبد المجيد وأعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ووكلاء وزارة الصحة بـ 11 محافظة ومديرى وحدات الرعاية والأساسية بذات المحافظات.وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محافظات المرحلة الثانية المقرر إطلاق المبادرة بها هى البحر الأحمر، شمال سيناء، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر.وذكر مجاهد أن الاجتماع تناول إمكانيات كل محافظة على حدة وتحديد آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة والسكان وجهت بضرورة التعاون مع كل الجهات التنفيذية بكل محافظة، لأن التعاون هو سر نجاح المرحلة الأولى بالمحافظات الـ 9 الحالية والتى تحقق نجاحا منقطع النظير يوما بعد يوم.وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان، شددت خلال الاجتماع على ضرورة الاستفادة من تجربة المرحلة الأولى ومعرفة الأساليب التى من خلالها تم التغلب على التحديات التى واجهتها على أرض الواقع خلال خطة التنفيذ، لافتة إلى أن ذلك سيسهم بشكل كبير فى نجاح المرحلة الثانية وتحقيق نتائج أكثر من المرحلة الأولى أيضا.ولفت مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان وجهت ببدء تدريب القوى البشرية فى محافظات المرحلة الثانية مطلع شهر نوفمبر القادم، وكلفت وكلاء الوزارة بالتنسيق مع السادة المحافظين ومدريات الشباب والرياضة، بتحديد نقاط المسح الثابتة والمتحركة بكل محافظة، فضلا عن حصر القوي البشرية المطلوبة بخطة التنفيذ.جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية انطلقت يوم الاثنين الماضى الموافق الأول من شهر اكتوبر الحالى فى 9 محافظات ويستمر عملها حتى شهر نوفمبر 2018.يشار إلى وجود خط ساخن 15335، وموقع الاكترونى www.stophcv.eg لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فورًا.