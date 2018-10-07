تاجر بـ سوق العبور: الرمان عندنا بـ 3 جنيه.. والتجار بيبيعوه للمواطنين بـ 15

قال أيمن عسران، تاجر بسوق العبور، إن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية في مصر الجديدة، تعتبر تكافلا اجتماعيا وتخفيفا عن المواطنين، لافتا إلي أن التجار بسوق العبور يرحبون بالفكرة من أجل إيصال السلع للمواطنين بنفس سعر الجملة.



وأشار"عسران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد" المُذاع عبر فضائية "تن"، أن تجار التجزئة يضعون هامش ربح كبيرا، متابعا:«مينفعش الرمان يكون عندي في السوق بـ3 جنيه، والتاجر يبيعه بـ15 جنيه».



وأكمل أن الطماطم داخل سوق العبور تُباع بـ5 أو 6 جنيهات، وتباع خارج السوق بـ12 جنيها، معقبا: «فارق السعر كبير جدا»، لافتا إلي أن سعر البطاطس داخل السوق يتراوح من 5 إلى 6 جنيهات، ويصل في الخارج إلى10 جنيهات.