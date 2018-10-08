الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديريات الأمن عدة حملات امنية لضبط قضايا الإتجار بالمواد المخدرة.



أسفرت جهود الإدارة عن ضبط المدعو صلاح.س.س- مواليد 1979 - عاطل ، سبق اتهامه فى قضية مخدرات ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل "بالسويس"، وبحوزته "25 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول"، وضبط المدعو/رمضان.ع.ش– مواليد 1997 - عاطل ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة السويس "بالسويس"، وبحوزته "216 لفافة لمخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام ، 47 قرص مخدر ، مبلغ مالى ، سلاح أبيض ، هاتف محمول".



وتم ضبط المدعو صلاح.ح.م– مواليد 1984 –صاحب شركة إستثمار عقارى ، سبق إتهامه فى قضيتين "مخدرات" - حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أبو صوير "بالإسماعيلية"، وبحوزته "30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول"، وضبط المدعو/ممدوح.خ.م– مواليد 1998–عاطل ، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية "بالإسماعيلية"، وبحوزته "5 لفافات لمخدر الهيروين وزنت 125 جراما، مبلغ مالى ، هاتف محمول".



ونجحت الحملات فى ضبط أشرف.د.م–مواليد 1965- عاطل ، حال تواجده بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا ، وبحوزته "5 طرب من مخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام ، 80 قرص مخدر ، مبلغ مالى ، هاتف محمول"، وضبط المدعو/أحمد.ع.م– 30 سنه- عاطل ، محكوم عليه فى قضية "إستعمال قسوة" بالسجن المؤبد ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية "بالإسكندرية"، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جراما، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول".



وضبط المدعو طاهر.م.ج–مواليد 1983 - عاطل ، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، وبحوزته "71 جرام من مخدر الكوكايين ، 10 جرام من مخدر الحشيش ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول ، ميزان "، وضبط المدعو كريم.ع.أ–مواليد 1979- سبق إتهامه فى 3 قضايا ومحكوم عليه فى قضيتين"مخدرات – سرقة" بالحبس سنة و 6 أشهر ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 65 جراما،و مبلغ مالى ، وهاتف محمول"، وضبط المدعوة دعاء.ع.ع–مواليد 1988 – سبق إتهامها فى 13 قضية متنوعة أخرهم قضية "قتل" ، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان شرم الشيخ بجنوب سيناء، وبحوزتها "كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جرام ، ومبلغ مالى ، وهاتف محمول".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة ، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.