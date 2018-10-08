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حوادث

الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:57 ص
احد المتهمين
احد المتهمين
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديريات الأمن عدة حملات امنية لضبط قضايا الإتجار بالمواد المخدرة.

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط المدعو صلاح.س.س- مواليد 1979 - عاطل ، سبق اتهامه فى قضية مخدرات ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل "بالسويس"، وبحوزته "25 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول"، وضبط المدعو/رمضان.ع.ش– مواليد 1997 - عاطل ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة السويس "بالسويس"، وبحوزته "216 لفافة لمخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام ، 47 قرص مخدر ، مبلغ مالى ، سلاح أبيض ، هاتف محمول".

وتم ضبط المدعو صلاح.ح.م– مواليد 1984 –صاحب شركة إستثمار عقارى ، سبق إتهامه فى قضيتين "مخدرات" - حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أبو صوير "بالإسماعيلية"، وبحوزته "30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول"، وضبط المدعو/ممدوح.خ.م– مواليد 1998–عاطل ، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية "بالإسماعيلية"، وبحوزته "5 لفافات لمخدر الهيروين وزنت 125 جراما، مبلغ مالى ، هاتف محمول".

ونجحت الحملات فى ضبط أشرف.د.م–مواليد 1965- عاطل ، حال تواجده بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا ، وبحوزته "5 طرب من مخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام ، 80 قرص مخدر ، مبلغ مالى ، هاتف محمول"، وضبط المدعو/أحمد.ع.م– 30 سنه- عاطل ، محكوم عليه فى قضية "إستعمال قسوة" بالسجن المؤبد ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية "بالإسكندرية"، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جراما، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول".

وضبط المدعو طاهر.م.ج–مواليد 1983 - عاطل ، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، وبحوزته "71 جرام من مخدر الكوكايين ، 10 جرام من مخدر الحشيش ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول ، ميزان "، وضبط المدعو كريم.ع.أ–مواليد 1979- سبق إتهامه فى 3 قضايا ومحكوم عليه فى قضيتين"مخدرات – سرقة" بالحبس سنة و 6 أشهر ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 65 جراما،و مبلغ مالى ، وهاتف محمول"، وضبط المدعوة دعاء.ع.ع–مواليد 1988 – سبق إتهامها فى 13 قضية متنوعة أخرهم قضية "قتل" ، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان شرم الشيخ بجنوب سيناء، وبحوزتها "كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جرام ، ومبلغ مالى ، وهاتف محمول".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة ، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور
الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور
الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور
الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور

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