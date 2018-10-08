سقوط تاجر مخدرات بموقف أتوبيسات بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط أحد الأشخاص بموقف أتوبيسات ميناء الإسكندرية البري، بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام بقصد الإتجار.



وبحسب بيان، تمكن فرع مباحث شركات النقل بالإسكندرية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط المدعو "ع ف .إ- 38 سنة" أثناء تواجده بموقف أتوبيسات ميناء الإسكندرية البري، بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته "2 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، مبلغ مالي".



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.