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اقتصاد

خبير يوضح دور الدول الصناعية في خفض سعر النفط

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:12 ص
صدى البلد
مايكل عياد
أكد الدكتور رمضان أبوالعلا الخبير البترولي، أن الدول الصناعية الكبرى يهمها أن ينخفض سعر النفط حول العالم، حتى لا تتضرر صناعتهم، مضيفا أن ذلك السبب سيجعلهم يضغطون ويتحكمون بشكل غير مباشر لعودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.

وأوضح "أبوالعلا"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدول الصناعية ستتدخل بالضغط لتعويض الإنتاج الإيراني المتوقف، عن طريق الدول المنتجة التي تربطهم مصالح سويا، من أجل ضخ نفط يغطي السوق، ومن ثم انخفاض سعره.

وأضاف أنه خلال مدة تتراوح حتى الثلاثة أشهر المقبلة، سيعود النفط لمعدله الطبيعي في حدة الـ60 دولارا أو تزيد قليلا، متوقعا انه قد يواصل الارتفاع خلال الفترة القصيرة المقبلة، قبل الانخفاض، ولكنه لن يتخطى الـ100 دولار على أي حال.

يشار إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كان قد صرح بأن ارتفاع أسعار البترول، خلال الفترة الأخيرة، يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة، معتبرا أن كل زيادة بمقدار دولار واحد يكلف الموازنة 4 مليارات جنيه، رغم إجراءات الحكومة لخفض الدين العام والعجز.

وحددت الحكومة سعر البترول في موازنة العام المالي الجاري، عند مستوى 67 دولارا للبرميل، بينما يدور حاليا حول مستوى 85 دولارا للبرميل.

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