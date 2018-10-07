11 معلومة لا تعرفها عن الراحل ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق

توفي المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ80 عاما.



وشيعت ظهر اليوم جنازته من مسجد المواساة بالإسكندرية، وتقدمها أسرة الفقيد وذويه وزملاؤه من المستشارين، وأعضاء نادى قضاة الإسكندرية، ونقل الجثمان إلى مثواه الأخير فى مقابر الأسرة بمنطقة الناصرية، غرب الإسكندرية.



- ولد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق فى 1 إبريل 1938 بالقاهرة

- تخرج في كلية الحقوق عام 1956

- عين معاونا بالنيابة العامة وتدرج فى سلك النيابة ثم قاضيا بالمحاكم الابتدائية فى 1972

- شارك الراحل فى عضوية اللجان الخاصة بتصفية الحراسات على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 عام 1978

- عمل بالتدريس بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ولطلاب الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.

- عين رئيسا للمحكمة من الفئة (أ) ثم عين مستشارا بمحاكم الاستئناف فى 1979

- عين رئيسا لمحكمة استئناف بمحاكم الاستئناف فى عام 1988

- شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى عام 1995 وعضوا فى المجلس الأعلى للأزهر عام 1993

- عين فى عام 2001 رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة

- فى الفترة من 2003 وحتى 2006 عين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

- فى 17 أغسطس 2006 أصبح وزيرا للعدل حتى عام 2011 فى حكومة الدكتور أحمد نظيف