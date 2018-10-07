ميمي عبد الرازق يستعرض خطة المرحلة المقبلة لقطاع الناشئين بالمصري

عقد الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي اجتماعًا بمقر قاعة المؤتمرات الصحفية بالاستاد بأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للقطاع وذلك بحضور الكابتن سيف داود نائب المدير الفني والكابتن السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى.



وخلال الاجتماع وضع الدكتور ميمي عبد الرازق الخطوط العريضة لعمل القطاع خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الفترة القادمة تحتاج لتكاتف الجميع داخل القطاع من أجل تحقيق المهمة المنشودة بتواجد أكبر عدد من اللاعبين الموهوبين في صفوف الفريق الأول وهو ما لن يتحقق إلا بمزيد من بذل الجهد والعرق من الجميع داخل القطاع المنوط بإعداد وتنشئة اللاعبين تربويًا واجتماعيًا ورياضيًا.

