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عمرو كمال: الإصلاح الاقتصادي لا يتحقق دون وضع سياسي مستقر

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:07 ص
صدى البلد
توك شو
قال عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقارى العربي، إن إفلاس الدول هو أن يكون دولة غير قادرة على تلبية طلبات الخدمات مثل الغاز والكهرباء والمياه والاكل والطرق والمواصلات والمدارس والجامعات وغير ذلك وفى حالة عدم القدرة على هذه الطلبات هذا هو الإفلاس.

وأكد كمال خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" عبر فضائية "اكسترا نيوز"، على أن مصر فى درجة عالية من الاستقرار السياسي تنعكس على الاستقرار الأمني.

وأوضح أن مصر كانت تعاني من أزمات المواصلات والعيش وأنابيب الغاز والبوتاجاز وغيرها وكانت سوف تصبح أزمات كارثية لو استمرت بدون إصلاح والوصل إلى مرحلة المجاعة، وأشار إلى أن هذا الوضع هو ما جاء عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2013 وبدأ بعمل الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن الإصلاح والتنمية الاقتصادي لا يتحقق دون وضع سياسي مستقر.

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