ملكة جمال مصر توجه رسالة لرواد فيس بوك: لا ألتفت لآراء الآخرين.. فيديو

قالت ريم رأفت، ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٨، إنها لا تلتف كثيرا إلى الانتقادات اللاذعة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء من الفتيات أو الشباب، لافتة إلى أن الدكتورة آمال رزق، رئيسة المسابقة، كانت أعطت تعليمات بضرورة عدم الالتفات إلى تلك التعليقات السلبية.



وأضافت "ريم" خلال ندوتها بـ"صدى البلد"، أن من ضمن التعليمات عدم الرد على تعليقات المتابعين لملكات الجمال حتى لا تؤثر عليهن بصورة سلبية، لافتة إلى أنه دائما ما يوجد انتقادات لاذعة من قبل الشباب والفتيات، مؤكدة أن "أجمل وجه سيلقى انتقادات من الشباب والفتيات، فتلك طبيعة النفس البشرية".



وذكرت أن "الناس ينتقدون ملكة جمال لبنان بالرغم من تمتعها بقدر عال من الجمال"، مؤكدة أنها لديها قدر عالٍ من الثقة بالنفس وهو ما يجعلها لا تلفت كثيرا إلى آراء الآخرين، وكذلك لديها حب للذات وهو ما يجعلها مقتنعة بنفسها بصورة كافية.



وأشارت ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٨، أنها لاقت مقارنات بينها وبين ملكات جمال آخرين، ولكن إلى هذا الوقت لم تواجه تعليقات سخيفة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.