حماية المستهلك يطلق مبادرة اليوم المفتوح لتوعية المواطنين بحقوقهم

قرر جهاز حماية المستهلك، استقبال شكاوي المواطنين بالميادين العامة اعتبارا من اليوم الاثنين من الثامنة صباحًا حتى منتصف الليل، بميادين التحرير وجامعة القاهرة وشارع مكرم عبيد بمدينة نصر، ضمن مبادرة " اليوم المفتوح" التي ينفذها الجهاز لحل مشاكل المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم الاستهلاكية.



وقال اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس الجهاز في تصريحات له أمس، إن مبادرة اليوم المفتوح، تسعى لإقامة معسكر عمل الاثنين بمقر الجهاز بالقرية الذكية لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفاعله مع هموم المواطنين ومشكلاتهم وتنفيذًا للبرنامج الشامل للحكومة والذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإيجاد آليات غير تقليدية لحل شكاوى المواطنين وتنفيذ لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الاجراءات التى تسهم فى تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المستهلكين.



وطالب "عبد المعطي" المواطنين ممن لديهم أى شكاوى متعلقة بالمنظومة الاستهلاكية ، بالتواصل مع الجهاز عبر آليات التواصل المعلن عنها وخدمة الواتساب 01281661880 إضافة إلى إمكانية التوجه لمنافذ تلقى شكاوى المستهلكين بالمواقع المشار إليها.