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حوادث

ضبط 1007 قضايا تموينية في المحافظات

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:57 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عدة حملات تفتيشية بمختلف مديريات الأمن لمتابعة الأسواق.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1007 قضايا تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية".

وأوضح بيان، أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة جميع الأنشطة الإجرامية.

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