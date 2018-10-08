حركة المطار..الوفود المشاركة بمؤتمر مجلس الدولة تصل القاهرة.. وفد من البرلمان العربي يتوجه لبرلين .. شركة الميناء تنتهي من تجهيزات المستقبلين بمبنى الركاب 2.. بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران والإياتا

مطار القاهرة يستقبل الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي لمجلس الدولة

وفد من البرلمان العربى يتوجه إلى برلين لزيارة البوندستاغ الألماني

مطار القاهرة يخصص منطقة للأطفال وشاشات عرض للمستقبلين بمبنى الركاب 2

بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني والإياتا في مجال السلامة



ينشر موقع "صدى البلد" لمتابعي قطاع الطيران، الحركة اليومية التي يشهدها مطار القاهرة، حيث استقبل المطار، خلال الساعات الماضية، عددا من الأعضاء المشاركين في المؤتمر الدولي لمجلس الدولة المصري والاتحاد العربى للقضاء الإدارى بالتعاون مع "مفوضى البندقية- مجلس أوروبا"، والمقرر عقده يومى 8 و9 أكتوبر الجارى.



وقالت مصادر مطلعة، إن المطار استقبل وفود دولية من الكويت والعراق المشاركة في المؤتمر الدولي لمجلس الدولة والاتحاد العربي، مشيرة إلى أن فريق من العلاقات العامة قام بإنهاء إجراءات وصولهم عبر استراحة كبار الزوار بالمطار.



يحضر المؤتمر ممثلون عن عدد من الدول الأوربية والعربية والأفريقية، والمنظمات الانتخابية الدولية، تحت عنوان "التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب"، ويأتى هذا المؤتمر برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة.



وغادر المطار، وفد من البرلمان العربى برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب متوجها إلى برلين فى زيارة للبوندستاغ أو البرلمان الألمانى.



وكشف النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن الوفد سيبحث خلال لقائه بعدد من القيادات بالبرلمان الألمانى آليات التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب خاصة وأنه أصبح خطرا يهدد العالم أجمع، كما أن اللقاء سيطرح قضايا الإرهاب بجانب القضية الفلسطينية وكيفية معالجتها.



ويعقد الوفد خلال الزيارة عدة لقاءات مع لجان العلاقات الخارجية ورئيسة لجنة حقوق الإنسان بشأن قضايا الشرق الأوسط.



انتهت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس أحمد فوزي رئيس شركة الميناء، من كل التجهيزات داخل صالة الوصول بمبنى الركاب 2 بمطار القاهرة، والخاصة بدخول المستقبلين للصالة مقابل رسوم رمزية تصل إلى 20 جنيها.



وأقامت شركة الميناء، منطقة للاطفال داخل الصالة، للمتواجدين بصحبة ذويهم من المستقبلين، بالإضافة إلى تزويد الصالة بعدد من المقاعد وشاشات عرض لمتابعة القادمين أثناء إنهاء إجراءات وصولهم.



وكانت شركة ميناء القاهرة الجوي، وفقا لتوجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران، فتحت صالة الوصول بمبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي، لدخول المستقبلين مقابل رسوم قدرها 20 جنيها، تجريبيا تمهيدا لتعميمها على باقي مباني ركاب المطار.



ووقعت سلطة الطيران المدنى بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الإياتا"، فى مجال السلامة والأمن والتدريب.



وقال الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدنى، إن البروتوكول يأتي فى إطار حرص سلطة الطيران على تبادل الخبرات فى مجالات عديدة مع كل المنظمات الدولية، مشيرا إلى التعاون التام مع "الإياتا" خاصة فى مجالى السلامة والأمن كان من أهم نتائجه مشروع شهادة "الايوازا" الخاصة بالسلامة والأمان"، والتي لها تأثير إيجابي على صناعة النقل الجوى، والتى غيرت كثيرا من مفهوم السلامة والأمان لدى مختلف شركات الطيران.



وأضاف الحفني: نعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز التعاون مع "الاياتا" في كل المجالات وليس فقط على مستوى شركات الطيران، ولكن أيضا على مستوى المطارات والخدمات الأرضية.



من ناحية أخرى أكد محمد البكري نائب رئيس "الاياتا" لأفريقيا والشرق الأوسط، أن مصر سجلت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يصل إلى 3.8% خلال السنوات الخمس الماضية ، مُشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى ٥،٧% خلال الخمس سنوات القادمة.



‎وقال إنه رغم الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضية سجلت مرونة ملحوظة في التعامل مع هذه الصدمات، وسجلت نموا ملحوظا في قطاع الطيران.

