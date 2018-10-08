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ميمي عبد الرازق: قبلت مهمة قطاع ناشئين المصري لمؤازرة العميد .. وتوفير ما يحتاجه من عناصر لدعم الفريق الأول تحت شعار لا مجال للمحسوبية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:57 ص
ميمي عبد الرازق
ميمي عبد الرازق
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
- العدالة الاجتماعية في اختيار الناشئين ولا مجال للمحسوبية
- الجدية في العمل في تجربة سابقة أدت إلى تصعيد طلبة والشقيقين ذكرى وسيف
- تم الاتفاق على الإبقاء على جميع العاملين بالقطاع لمدة١٥ يوما وعلى الجميع إحضار شهادات التدريبية
- لائحة الناشئين لأول مرة في تاريخه للتحفيز
- لا مجال لضم لاعبين من الخارج للقطاع إلا إذا كان متفوق بنسبة 300/100

شدد الدكتور ميمي عبد الرازق مدير قطاع الناشئين بالنادي المصري عقب توليه المهمة علي أهمية العدالة الاجتماعية في اختيار الناشئين من قبل الجهاز الفني والإداري والطبي بعيدا عن المحسوبية والمجاملات لبناء قطاع ناشئين يستفيد منه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصرى.

استعرض عبد الرازق قصص نجاح وتصعيد لاعبين بارزين الآن.. عبر تاريخه الكروي الطويل ببورفؤاد والمريخ والزرقا و سموحه التي قضي فيها أكثر من ٩سنوات بمنظومة علمية وتولي مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عدة مرات وخاض أكثر من ٢٠ مباراة بدون هزيمة ووصل إلى نهائي كأس مصر لفريق سموحة لأول مرة في تاريخه.

وأشاد الدكتور ميمي بالجدية في العمل التي أدت لتصعيد لاعبين أصبحوا بارزين مثل حمادة طلبة لاعب منتخب مصر بعدما كان ناشيء بنادي والمريخ تحت قيادته،ومحمد وكريم زكري وسيف داوود وجمال جوده و اينو..وغيرهم. 

وطالب عبد الرازق كافة العاملين بالقطاع بالعدالة والشفافية في الأسس التي يتم اختيار الناشئين على أساسها بعيدا عن المجاملات محذرا انه اذا ثبت ذلك في أي شخص سيتم استبعاده من القطاع فورا.

وأكد عبدالرازق أن النادي المصري البورسعيدي كبير ولا يقل عن أي نادي في العالم مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على الإبقاء على جميع العاملين بالقطاع لمدة ١٥ يوما.

وطالب الدكتور ميمي الجميع بإحضار أوراقه من الشهادات العلمية والشهادات التدريبية وعدد سنوات الخبرة لتحديد الراتب الشهري لكل مدرب .

أوضح عبد الرازق أنه اعتمد أمس لائحة الناشئين لأول مرة في تاريخه والتي تنص علي مكافآت للناشئين في حالة الفوز لتشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة الفوز فضلا عن عمل نظام غذائي وصحي متكامل بالاتفاق مع أحد المستشفيات المتخصصة لعمل التحاليل الطبية اللازمة وصرف العلاج مجانا الناشئين.

وشدد عبدالرازق على عدم ضم أي لاعب من خارج بورسعيد إلا إذا كان أفضل من أبناء بورسعيد بما يعادل ١٠٠/٣٠٠ وإذا لاحظ وجود لاعب احتياطي من خارج بورسعيد سيتم استبعاده فورا .

وأكد عبد الرازق على أهمية العدالة وعدم ظلم أي ناشيء أي من كان ابوه وعدم النظر الي الناشئين بدون ألقاب مشير إلى أن هدفه تصعيد لاعبين للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

كما شرح الدكتور ميمي عبد الرازق أنه عاد لبورسعيد لمؤازرة حسام حسن وتوفير العناصر التي يحتاجها كما سبق وأن صعد أكثر من ٦ ناشئين للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة .
ميمي عبد الرازق: قبلت مهمة قطاع ناشئين المصري لمؤازرة العميد .. وتوفير ما يحتاجه من عناصر لدعم الفريق الأول تحت شعار لا مجال للمحسوبية
ميمي عبد الرازق: قبلت مهمة قطاع ناشئين المصري لمؤازرة العميد .. وتوفير ما يحتاجه من عناصر لدعم الفريق الأول تحت شعار لا مجال للمحسوبية
ميمي عبد الرازق: قبلت مهمة قطاع ناشئين المصري لمؤازرة العميد .. وتوفير ما يحتاجه من عناصر لدعم الفريق الأول تحت شعار لا مجال للمحسوبية

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